Opnieuw landt vliegtuig op verkeerde landingsbaan

Een Boeing 737-800 van Iraqi Airways landde afgelopen woensdagmiddag op de verkeerde landingsbaan op Teheran Imam Khomeini Airport (Iran). Eerder overkwam een Airbus A320 van Air Arabia op hetzelfde vliegveld iets vergelijkbaars.

Het toestel, registratie YI-ASI, steeg 15:10 uur lokale tijd op vanuit Najaf, een stad in het midden van buurland Irak. Na een vlucht van ongeveer een uur naderde de 737 de luchthaven. De luchtverkeersleiding had de opdracht aan de piloten gegeven te landen op baan 11R. Echter, parallelgelegen aan die landingsbaan ligt baan 11L. Die was echter wegens onderhoudswerkzaamheden tijdelijk gesloten. Op dat moment bogen werknemers zich over de bermen van deze baan.

Het is de tweede keer in korte tijd dat een vliegtuig op Teheran Imam Khomeini Airport op de verkeerde landingsbaan landt © Flightradar24.com

Gewoonlijk andere landingsbaan

Zonder dat de vliegers zich er bewust van waren stuurden zij richting baan 11L. Volgens informatie van AV Herald waren zij in de war toen ze te horen kregen dat er geland moest worden op baan 11R. Naar hun eigen zeggen zouden ze gewend zijn aan te komen op baan 29R (de andere kant van baan 11L). Desondanks landde de 737 rond de klok van 16:40 uur veilig op haar bestemming zonder dat ander vliegverkeer zich op die landingsbaan zou bevinden. Na de landing rolde het toestel uit en verliet na 1920 meter via een intersectie de baan. De terugvlucht van de 737 naar Najaf, die 18:10 uur zou vertrekken, liep echter iets meer dan twee uur vertraging op. Het is onduidelijk of het incident hiermee verband hield.

Vorige maand hetzelfde incident

Twee weken geleden landde een Airbus A320 van Air Arabia op dezelfde luchthaven eveneens op de verkeerde baan. De luchtverkeersleiding informeerde de piloten te landen op baan 29R, maar zij arriveerden uiteindelijk op de parallelgelegen landingsbaan, baan 29L. Achteraf zou de captain hebben laten weten dat hij op het moment van de toestemming van de luchtverkeersleiding, de copiloot instructies aan het geven was waardoor hij niet volledig de aandacht voor de radiocommunicatie had. Daarnaast liet hij weten dat het een maand geleden was dat hij voor het laatst op Teheran Imam Khomeini Airport had gevlogen.