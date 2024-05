Russische luchtvaartmaatschappij ontspringt dans

De Russische luchtvaartmaatschappij Pobeda, dochteronderneming van Aeroflot, probeert op allerlei manieren de westerse sancties als vergelding op de oorlog in Oekraïne te omzeilen.

Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekend. Sinds maart 2023 is Pobeda onderworpen aan de sancties. Dat zou de luchtvaartmaatschappij hard moeten treffen, omdat zij 42 Boeing 737-vliegtuigen in dienst heeft. Daarnaast is een van de sancties dat reserveonderdelen van zowel het Franse Airbus als het Amerikaanse Boeing niet meer geleverd mogen worden. Toch ontspringt de dochteronderneming van Aeroflot de dans.

Sancties omzeilen

Sinds de introductie van de sancties is Pobeda volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ‘sterk afhankelijk van sanctieontduiking en aanbestedingsnetwerken’. ‘Pobeda’s voortdurende schendingen van exportcontroles en steun aan netwerken voor het ontwijken van sancties, hebben de voortdurende illegale pogingen van Rusland om vliegtuigen en vliegtuigonderdelen van westerse oorsprong te onteigenen ondersteund’, valt in de verklaring te lezen.

Daarnaast kocht de luchtvaartmaatschappij vorig jaar via een omweg diverse reserveonderdelen van Boeing ter waarde van iets minder dan een miljoen euro. Die waren afkomstig van ATS Heavy Equipment & Machinery, Crynofist Aviation en Polar Star Logistics uit de Verenigde Arabische Emiraten en de Alpha Visit Shop uit Turkije. Dit zijn landen die Rusland aangaande de oorlog in Oekraïne (enigszins) een hand boven het hoofd houden. Andere landen die dit ook doen zijn onder meer Oezbekistan, Tadzjikistan, Iran en Gabon.

Reserveonderdelen

In samenwerking met Mahan Air, een luchtvaartmaatschappij uit Iran die al jaren sancties opgelegd krijgt door de VS als gevolg van de Revolutionaire Garde, vervoerde Pobeda vanaf begin dit jaar meerdere vliegtuigonderdelen vanuit India naar Rusland. Mahan Air omzeilt net zoals de Russische luchtvaartmaatschappij op meerdere manieren de sancties. Eerder schafte zij een Airbus A340 aan die eerder in dienst was van Turkish Airlines.