Delta kondigt ‘nieuwe’ bestemming vanaf Schiphol aan

Delta vliegt vanaf het aanstaande winterseizoen weer dagelijks tussen Schiphol Airport en Tampa International Airport, Florida.

‘Door Delta’s grootste hub in Europa naadloos te verbinden met de bekende stranden van Tampa, biedt Delta reizigers een toegangspoort om het beste van Europa en Amerika te verkennen’, aldus Matteo Curcio, Senior Vice President voor Europa, het Midden-Oosten, Afrika en India bij de airline. ‘Met onze premium voorzieningen en uitgebreide wereldwijde netwerk, hebben reizigers veel te genieten komend winterseizoen’, vulde hij aan.

De zet vanaf 27 oktober een Airbus A330-300 in op vluchten van Schiphol naar Tampa. De vliegtuigen bieden elk plaats aan 282 passagiers verdeeld over drie klassen: Business Class, Premium Economy en Economy. Behalve Tampa vliegt Delta vanaf eind dit jaar ook naar Orlando, zo’n 140 kilometer ten noordoosten van Tampa.

Geschrapt

Delta vloog in het verleden ook al tussen Schiphol en Tampa. De route werd in 2018 geïntroduceerd. Het werd toen de tweede bestemming voor de maatschappij die zij vanaf Schiphol in Florida aandeden, ze vlogen namelijk eveneens al op Orlando. De vluchten werden destijds uitgevoerd met een Boeing 767-300. In 2020 werd de route voor onbepaalde tijd geschrapt, waarschijnlijk als gevolg van de coronacrisis.