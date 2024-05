Geslaagde verjaardag Vliegclub Twente | Foto’s

Waar zondag elders in Nederland Bevrijdingsdag werd gevierd, vierde de Vliegclub Twente (VCT) dit jaar haar zestigste verjaardag. Ten behoeve van het jubileum werd een fly-in georganiseerd op Twente Airport. Up in the Sky was aanwezig en maakte een fotorapportage.

Het programma bestond onder meer uit proefvluchten en een vliegdemonstratie. Verder was er een static show en een bescheiden aviamarkt. De vliegclub bood enthousiastelingen de kans om tegen een gereduceerd tarief een vliegles van een half uur te maken. De hele dag werden de vluchten uitgevoerd met beide toestellen van de vereniging, de PH-TWM en -TWK, evenals een Reims F172 van een clublid, de PH-JBG. Bijna vijftig vliegtuigen bezochten de fly-in. Vanwege het slechte weer in het noorden van het land was de opkomst enigszins lager dan oorspronkelijk verwacht.

De eerste bezoekers arriveerden tussen de korte buien door © Tim Volmer

PH-TWM van de VCT © Tim Volmer

PH-TWK van de VCT © Tim Volmer

PH-JBG, een toestel van een clublid van de VCT © Tim Volmer

Een Bristell B23 is klaar voor vertrek © Tim Volmer

De Russische Airbus A220 in opslag op Twente Airport. Op de voorgrond Fly-In bezoekers © Tim Volmer

Een opvallende gast, een Gyrocopter © Tim Volmer

De PH-NIR is een zelfgebouwde Vans RV-9A van een VCT-lid © Tim Volmer

Het evenement zag enkele opvallende bezoekers. Zo bracht het demonstratieteam Fokker Four een bezoek aan de luchthaven en gaven zij later op de dag een demonstratie. Ook landde er een splinternieuw vliegtuig. De P92 Echo MkII, registratie PH-0D0, vliegt pas enkele dagen met een Nederlandse registratie. Vorige maand werd het toestel tentoongesteld op de AERO Friedrichshafen. Daar was al wel de Nederlandse vlag op de start zichtbaar, maar droeg de machine nog haar Italiaanse registratie, I-X003.

Aankomst van de Fokker Four © Tim Volmer

De gloednieuwe PH-0D0 arriveert op Twente Airport © Tim Volmer

Een van de historische bezoekers vertrekt van Twente Airport © Tim Volmer

© Tim Volmer

De Fokker Four gaf ook een vliegdemonstratie © Tim Volmer

Deze Saab Safir was ook te gast op de fly-in © Tim Volmer

Het was de hele dag een komen en gaan op de Twentse luchthaven © Tim Volmer

Crash

Het viel op dat een vliegtuig miste bij de fly-in. De Twentse vliegclub beschikte namelijk tot en met dit voorjaar over een Piper 28. Het toestel, registratie PH-RRR, crashte in maart op het vliegveld van Zwartberg, België, en raakte onherstelbaar beschadigd. De inzittenden kwamen er met lichte verwondingen van af.

Geschiedenis

Vliegclub Twente is sinds 1964 op Twente Airport actief. De hangaar en het clubgebouw waren sinds de oprichting gesitueerd nabij de voormalige terminal. Na het sluiten van Vliegbasis Twenthe in 2007, bleef de club met ontheffing van de overheid op het vliegveld vliegen. Omdat het zuidelijk gedeelte van het terrein werd onttrokken van het luchtvaartterrein, werd een voormalige F-16 shelter aan de westkant van het terrein in gebruik genomen als hangaar. De coördinatie en brandweerfunctie is in die tijd overgenomen door vrijwilligers van de vliegclub. Sinds de officiële heropening in 2017 van het vliegveld vallen deze taken onder de verantwoording van Twente Airport. In dat jaar is de vloot van hangaar veranderd en betrekt nu een shelter aan de noordkant van het terrein.



