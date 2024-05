JetBlue op pad met uitgefaseerde Airbussen

JetBlue ondervindt nog altijd veel problemen met de Pratt & Whitney-motoren van de A321neo. De luchtvaartmaatschappij heeft nu een tijdelijke oplossing gevonden.

De airline kondigde onlangs aan dat de levensduur van meerdere Airbus A320’s wordt verlengd. In een interne mededeling aan haar werknemers verklaarde JetBlue dat ze twaalf vliegtuigen, die vorig jaar zijn uitgefaseerd, weer in dienst gaat nemen. Een van de machines is het allereerste vliegtuig dat door de maatschappij in gebruik werd genomen. De N503JB werd op 1 december 1999 nieuw geleverd aan JetBlue. Na 23 jaar vliegen werd de Airbus in augustus buiten dienst gesteld.

JetBlue wordt, net als vele andere maatschappijen, geplaagd door de aanhoudende problemen met de Pratt & Whitney GTF-motoren. De complicaties hebben met name gevolgen voor de A321neo-vloot van de airline. Het bedrijf merkte in een mededeling op dat het toenemende aantal vliegtuigen dat aan de grond staat vanwege motorinspecties een grote negatieve invloed heeft op haar activiteiten. ‘Wij zijn een groeimaatschappij… Maar nu de vliegtuigen geparkeerd staan ​​voor motorinspecties groeien we niet – we vliegen minder!’, aldus JetBlue.

Reparatie

RTX Corporation, het moederbedrijf van Pratt & Whitney, voorspelt dat er tot 2026 jaarlijks ongeveer 350 vliegtuigen aan de grond staan door de complicaties. In de eerste helft van 2024 zou het om maar liefst 650 vliegtuigen gaan. Aanvankelijk werd nog gedacht dat het repareren van een motor zestig dagen zou duren. Die verwachting is inmiddels bijgesteld naar driehonderd dagen. Airlines als Lufthansa en IndiGo zijn tevens genoodzaakt A320ceo’s te behouden om de gaten in de capaciteit te vullen.