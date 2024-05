Lufthansa verwacht nog meer vertraging bij Boeing

Lufthansa wil ‘niet speculeren’ over de mogelijke vertraging van de introductie van nieuwe vliegtuigen. Toch denkt de luchtvaartmaatschappij dat de Boeing 777X nóg later in dienst wordt genomen.

Jens Ritter, Lufthansa-topman, noemde onlangs de zomer van 2025 als het moment dat de 777X in gebruik kan worden genomen. Hij geeft nu aan dat het volgende in acht moet worden genomen: ‘Volgens de planning moesten de certificeringsvluchten voor de FAA in maart of april plaatsvinden’. Destijds werd gedacht dat de certificeringsvlucht voor EASA, de Europese luchtvaartautoriteit, aan het einde van 2024 zou plaatsvinden.

Ritter zegt niet te weten waarom de certificatie nog steeds niet is begonnen. Lufthansa krijgt volgende week nieuwe informatie in Seattle. ‘We geloven dat het waarschijnlijk langer zal duren’, stelt de topman. ‘Als de EASA-certificering niet eens op de planning staat, denken we niet dat het vliegtuig al in 2025 zal komen.’ De maatschappij verwacht nu dat het eerste toestel op zijn vroegst begin 2026 in Duitsland arriveert.

Emirates

In tegenstelling tot het management van Lufthansa uitte Tim Clark, Emirates-CEO, in het verleden al meermaals zijn frustratie over het gebrek aan communicatie van Boeing met betrekking tot de ontwikkeling van de 777X. Zo werd het ontwerp van de kleinere variant aangepast zonder dat de maatschappij dat van te voren wist. Later werd de ontwikkeling van het toestel op pauze gezet en nu geeft Boeing prioriteit aan een vrachtversie van de 777X, die inmiddels al meer bestellingen heeft ontvangen dan de passagiersversie van de 777-8.

Volgens Clark heeft het management van Boeing de afgelopen jaren veel fouten gemaakt en zag hij een ‘achteruitgang’ van de normen. Verder geeft hij aan dat het management van Boeing de prioriteit moet hebben om te bepalen hoe vliegtuigen het beste kunnen worden geproduceerd. Het moet juist niet gaan om ‘wat het rendement is op de investering, hoe de aandelenkoers loopt en hoe hoog de bonus is’, aldus de topman.