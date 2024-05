Ryanair opent nieuwe route vanaf Eindhoven Airport

Ryanair vloog afgelopen vrijdagmiddag voor de eerste keer tussen Eindhoven Airport en Tanger, een stad in het noorden van Marokko.

De Boeing 737-800, registratie EI-EFX, vertrok 12:05 uur, iets meer dan een halfuur later dan de planning voorschreef, in zuidwestelijke richting. Via België, Frankrijk en Spanje vloog het vliegtuig richting haar bestemming. Ten zuiden van dat laatste land startte de Ryanair-machine met de daling. Na een vlucht van iets minder dan drie uur landde die op de luchthaven van Tanger.

Tanger is voor Ryanair de derde bestemming in Marokko vanaf Eindhoven Airport © Flightradar24.com

Vluchtschema Eindhoven-Tanger

Ryanair vliegt (voorlopig) zowel op dinsdag als zaterdag tussen Eindhoven en de Marokkaanse stad. Op dinsdag vertrekt heenvlucht FR8621 om 14:35 uur lokale tijd vanuit Tanger en wordt die 18:45 uur op de Noord-Brabantse luchthaven verwacht. De terugvlucht, de FR8620, stijgt daarna 19:15 uur op en arriveert 21:25 uur in Marokko. Op zaterdag vangt de heenvlucht onder hetzelfde vliegnummer 6:30 uur lokale tijd aan. De verwachting is dat het Ryanair-vliegtuig 10:40 uur in Eindhoven verschijnt. De FR8621 zet de route naar Tanger vervolgens 11:25 uur voort waarna die daar 13:35 uur verwacht wordt. Ryanair heeft de keuze op deze route zowel haar 737-800-, als haar 737 MAX-vliegtuigen in te zetten.

Bestemming buiten Europa

Ryanair is een grootgebruiker van Eindhoven Airport. De luchtvaartmaatschappij verbindt het vliegveld met Europese steden als Bologna, Madrid, Rome, Napels en Edinburgh. Daarnaast vliegt de Ierse luchtvaartmaatschappij eveneens naar bestemmingen buiten Europa. De Marokkaanse steden Fez en Marrakesh zijn reeds te vinden in het netwerk van de low cost carrier en Tanger voegt zich daarbij. ‘Ryanair is verheugd om officieel onze eerste vlucht van Eindhoven naar Tanger te lanceren. Deze route wordt vanaf vandaag, 4 mei, vier keer per week uitgevoerd en biedt onze reizigers in Eindhoven nog meer keuze tegen de laagste tarieven’, aldus Jade Kirwan, hoofd communicatie van Ryanair, in een verklaring.

Dinsdag-vluchten

FR8621 – Vertrek Tanger: 14:35 (lokale tijd); aankomst Eindhoven Airport: 18:45

FR8620 – Vertrek Eindhoven Airport: 19:15; aankomst Tanger: 21:25 (lokale tijd)

Zaterdag-vluchten

FR8621 – Vertrek Tanger: 6:30 (lokale tijd); aankomst Eindhoven Airport: 10:40

FR8620 – Vertrek Eindhoven Airport: 11:25; aankomst Tanger: 13:35 (lokale tijd)