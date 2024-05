Nasmaak Schiphol? ‘Al eerder uitspraken gedaan’

Schiphol kreeg van Christianne van der Wal, demissionair minister voor Natuur en Stikstof, meer stikstofruimte. Jurist Lukas Baars legt uit waarom die beslissing gemaakt is.

Volgens hem is de beslissing gebaseerd op de belofte die Schiphol langdurig is voorgehouden om te groeien. In de luchtvaartnota 2020-2050 is zelfs nog opgenomen dat de luchthaven de ruimte had te groeien naar jaarlijks 620.000 vluchten. Nu lijkt dat jaarlijkse aantal vliegbewegingen af te stevenen op minder dan 500.000. Om nu plotseling een streep daar doorheen te zetten, is volgens Baars niet realistisch. ‘Dus als er heel lang beleid is geweest waarin de luchthaven mocht groeien, is het moeilijk om dan koud te zeggen dat het aantal vluchten ineens gehalveerd moet worden’, licht hij toe in gesprek met EenVandaag. ‘Je kunt er natuurlijk over twisten, maar als iets heel lang niet is gereguleerd, dan is het lastig om ineens te zeggen ‘nu is het afgelopen.’’

Versoepeling van stikstofregels

De versoepelde stikstofregels voor Schiphol zetten bij veel partijen, waaronder de BoerBurgerBeweging (BBB), kwaad bloed. De luchthaven kocht de laatste jaren ook nog eens boerenbedrijven op om meer stikstofruimte te creëren. Vorig jaar kocht het vliegveld voor zichzelf 20 tot 25 miljoen euro aan stikstofrechten op en vorige week deed Schiphol hetzelfde, maar dan voor Rotterdam The Hague Airport. ‘De minister zegt dat dit goed is gegaan. Maar er is niet voldoende gekeken naar de andere kant die erbij hoort, en dat is het natuurherstel in de omgeving. Dat moet ook goed geregeld zijn, en dat is blijkbaar niet gebeurd’, stelt Baars.

Natuurbescherming

Of de woorden van de minister standhouden, is volgens de jurist maar de vraag. Hij beweert dat onvoldoende weging van de natuurbescherming ingaat tegen de regels van de Europese Unie. ‘Er zijn al eerder uitspraken gedaan door rechters waarin een bepaald project gestopt werd omdat er onvoldoende was gekeken naar natuurbescherming’, geeft Baars als voorbeeld.