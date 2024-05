Boeing 777 ontvangt bommelding op startbaan

Een Boeing 777 van British Airways stond op het punt op te stijgen toen de crew een bommelding ontving.

Het voorval vond plaats op vlucht BA158 van Bermuda naar London Heathrow. De 777, registratie G-VIIN, taxiede na het ontvangen van de melding naar een afgelegen platform op de luchthaven. Daar werden passagiers geëvacueerd. Een woordvoerder van de politie van Bermuda zei dat het vliegtuig later ‘veilig werd verklaard’. ‘Kort voor 21:30 uur op zondag 5 mei werd de politie door personeel van L.F. Wade International Airport op de hoogte gebracht van een bommelding die via e-mail was ontvangen’, aldus de politie in een verklaring. British Airways flight BA158 from Bermuda to London evacuated moments before takeoff due to a bomb threat.



📹 officialjaybda pic.twitter.com/HgunRT54vN— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 6, 2024

De luchthaven stelde na het ontvangen van de mail gelijk de luchtverkeersleiding op de hoogte. De toren trok de startklaring van de 777 onmiddellijk in. Een woordvoerder van British Airways zei het volgende over het voorval: ‘De veiligheid van onze klanten en collega’s heeft altijd onze hoogste prioriteit en we volgden onze standaardprocedures om passagiers van boord te laten gaan. Onze teams zorgen voor onze klanten en ondersteunen de bemanning terwijl we eraan werken om ze zo snel mogelijk op weg te krijgen.’ Door de bommelding werd de British Airways-vlucht geannuleerd.

Verstoringen

Bommeldingen zorgen vaak voor veel verstoringen voor luchtvaartmaatschappijen en luchthavens; de veiligheid van het personeel en de passagiers staat immers voorop. Vaak zijn de meldingen vals en blijkt de spanning en de inzet van hulpdiensten achteraf voor niets. Desondanks worden meldingen altijd serieus genomen. Begin dit jaar vonden er al zes valse bommeldingen plaats in slechts één maand tijd: één in Italië, één in Zuid-Afrika, één in Nederland en maar liefst drie in India.