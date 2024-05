Emirates gaat nieuwe A350’s op korte routes inzetten

Emirates maakte maandag bekend naar welke bestemmingen ze haar eerste Airbus A350’s gaat inzetten. Het eerste toestel werd onlangs gespot in de Airbus-fabriek in Toulouse.

‘Er wordt verwacht dat tot 31 maart 2025 tien nieuwe A350’s aan de Emirates-vloot worden toegevoegd. De luchtvaartmaatschappij is van plan de komende maanden haar nieuwste vliegtuigtype op negen bestemmingen in te zetten’, kondigde Emirates aan. De toestellen worden aanvankelijk ingezet op korte en middellange afstandsroutes. Een ongebruikelijke klus voor de A350, die juist is ontworpen voor lange afstandsvluchten. Voor de maatschappij is het daarentegen heel normaal om korte vluchten uit te voeren met grote vliegtuigen. De vloot bestaat immers enkel uit Airbus A380’s en Boeing 777’s.

De eerste A350’s worden vanaf 15 september onder andere ingezet op vluchten tussen Dubai en Bahrain International Airport, die nog geen uur duren. De lijndienst wordt momenteel onderhouden met een Boeing 777-200LR of Boeing 777-300ER. Vanaf 16 september en 1 december vliegen de nieuwe Emirates-machines ook respectievelijk naar de luchthavens van Koeweit-stad, Koeweit, en Muscat, Oman.

Europa

De eerste A350-bestemmingen van Emirates in Europa zijn vanaf 4 november Edinburgh, Schotland, Lyon, Frankrijk en Bologna, Italië. In West-Azië zal de airline vanaf eind oktober het type inzetten naar de Indiase bestemmingen Mumbai en Ahmedabad en vanaf 1 januari 2025 naar Colombo, Sri Lanka. De golfmaatschappij voegde eraan toe binnenkort meer informatie bekend te maken over de introductie van de machine.