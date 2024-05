FAA start nieuw onderzoek naar Boeing

Een Boeing-medewerker zag dat vereiste controles bij de productie van 787 onterecht werden afgevinkt. De FAA is daarom een nieuw onderzoek gestart naar de vliegtuigfabrikant.

De werknemer zag dat de controle van de verbinding tussen de vleugels en de romp niet werd uitgevoerd door meerdere medewerkers, maar wel als voltooid werd gemarkeerd. De ooggetuige meldde het vervolgens bij een manager, die op zijn beurt contact opnam met de FAA. Boeing zegt ‘snelle en serieuze correcties’ te zullen doorvoeren onder het personeel. De fabrikant stelt verder dat vliegtuigen die al in dienst zijn geen gevaar lopen. De luchtvaartautoriteit heeft het bedrijf daarentegen opgedragen ook die toestellen te controleren.

Productiefouten

Onlangs kwam Sam Salehpour, kwaliteitsingenieur bij Boeing, ook met schadelijke berichten naar buiten over de productie van de 787. Hij zei dat er vooralsnog structurele productiefouten mogelijk zijn in zowel de 777 als 787 productielijnen. Salehpour werkte als ingenieur aan de 777- en 787-programma’s. Volgens hem lopen ongeveer vierhonderd 777’s en duizend 787 Dreamliners het gevaar vroegtijdige vermoeidheidsschade en structurele schade op te lopen. Boeing-werknemers zouden de toestellen slecht in elkaar zetten. Gedurende de vlucht zouden machines daarom uit elkaar vallen, zonder waarschuwing, beweert Salehpour. Volgens Boeing zijn de toestellen veilig en controleert de FAA elk toestel dat van de band rolt.

Klokkenluiders

Vorige week werd bekend dat een tweede Boeing-klokkenluider was overleden. De 45-jarige Joshua Dean overleed in het ziekenhuis als gevolg van een mysterieuze infectie. Als klokkenluider trok hij bij de FAA aan de bel over fouten in de productie van de 737 MAX die bij Spirit genegeerd zouden worden. Een kleine twee maanden eerder kwam er ook al een klokkenluider om het leven. Het ging toen om voormalig Boeing-medewerker Josh Barnett, die met een schotwond werd gevonden in zijn auto op de parkeerplaats van het hotel in Charleston waar hij verbleef. Op het moment van zijn dood was Barnett met zijn advocaten verwikkeld in een langdurige juridische strijd tegen zijn voormalige werkgever. Ook was hij getuige in een zaak over het productieproces van de Boeing 787, dat volgens Barnett ‘onveilig’ en ‘gehaast’ zou zijn.