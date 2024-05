Low-costmaatschappij gaat weer naar Brussel vliegen

PLAY Airlines kondigde maandag aan vanaf 28 mei weer vluchten aan te bieden tussen Brussel en de luchthaven van Keflavik (vlakbij Reykjavik).

Gedurende de zomermaanden voert de budgetmaatschappij drie keer per week een vlucht uit naar de Belgische hoofdstad. PLAY zet daarvoor een van haar opvallende rode Airbus A320neo’s in. Om de terugkeer in Brussel te vieren, biedt de airline speciale tarieven aan vanaf 69 euro voor retourvluchten. De prijzen gelden nog tot 15 mei. Belgische reizigers kunnen nu ook met PLAY naar Noord-Amerika reizen, met een tussenstop in IJsland.

Schiphol

In oktober 2021 maakte PLAY, als vervanger van WOW Air, bekend vluchten tussen Keflavik Airport en Amsterdam uit te voeren. Twee maanden later landde een knalrode Airbus A321 voor de eerste keer op Nederlandse bodem. Toen werd wekelijks twee keer op en neer gevlogen. Uiteindelijk was de lijndienst van korte duur. In maart 2022 stopte PLAY met deze vluchten. De luchtvaartmaatschappij wilde in de zomer haar aantal vluchten naar Schiphol uitbreiden, maar kreeg de slots niet.