Qantas moet miljoenen betalen om ‘spookvluchten’

Qantas stemde in met het betalen van een boete van 100 miljoen Australische dollar, omgerekend ongeveer 61 miljoen euro. De luchtvaartmaatschappij werd beschuldigd van het illegaal verkopen van duizenden tickets voor vluchten die geannuleerd waren.

Vanessa Hudson Qantas Group-CEO, zei dat de schikking een nieuwe belangrijke stap is om het vertrouwen van reizigers in de maatschappij te herstellen. De Australische airline erkent dat ze niet aan haar eigen normen heeft voldaan en klanten in de steek heeft gelaten. ‘We weten dat veel van onze klanten getroffen zijn doordat we niet tijdig annuleringsmeldingen hebben gedaan en het spijt ons oprecht. De terugkeer naar reizen was voor velen al stressvol en we beschikten niet over de technologie en systemen om onze mensen te ondersteunen’, aldus de topvrouw.

Qantas heeft inmiddels haar processen bijgewerkt en investeert in nieuwe technologie binnen de hele groep om ervoor te zorgen dat het probleem zich niet herhaalt. Hudson bedankte de Australische toezichthouder ACCC voor haar medewerking, waardoor de airline klanten veel eerder kan compenseren dan wanneer de zaak in de rechtbank was beland. Gedupeerde reizigers krijgen voor een binnenlandse vlucht omgerekend 138 euro ter compensatie. Internationale reizigers krijgen omgerekend 277 euro terug. naar verwachting kost het de maatschappij omgerekend ruim 12 miljoen euro om alle getroffenen te compenseren.

Spookvluchten

De term spookvluchten kan op twee manier worden opgevat. In dit geval gaat het over vluchten die nooit plaatsvonden. In 2020 voerde Asiana Airlines daadwerkelijk vluchten uit, maar ook die werden bestempeld als spookvluchten. In dat geval waren er geen passagiers of vracht aan boord. De vluchten werden uitgevoerd om de brevetten van A380-bemanningen van de maatschappij geldig te houden.