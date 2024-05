Een oranje Songfestival: bij easyJet is het dat sowieso

Aanstaande donderdagavond wordt duidelijk of Joost Klein namens Nederland de finale zal halen van het Eurovisie Songfestival. Maar of Nederland nu wint of niet: oranje is het Songfestival sowieso.

EasyJet is dit jaar namelijk de officiële partner airline van het evenement. De maatschappij vliegt deze week daarom zo’n 40.000 passagiers vanuit heel Europa naar Kopenhagen, vlakbij de Zweedse stad Malmö waar het Songfestival dit jaar georganiseerd wordt. Bovendien bracht de prijsvechter in aanloop naar de festiviteiten zelfs een eigen liedje uit: ‘All Aboard the Orange Plane’. Het nummer is gemaakt met Scooch, een Britse band die in 2007 zelf deelnam aan Eurovision. View this post on Instagram A post shared by easyJet (@easyjet)

Verder organiseerde easyJet dinsdag een speciale ‘Super Fan Flight’ van Londen Gatwick naar Kopenhagen. De vlucht met fanatieke fans werd, ter gelegenheid van de start van het evenement, extra feestelijk en oranje uitgevoerd. Later op de dag vond de eerste halve finale plaats, waarna Kroatië, Oekraïne, Ierland, Servië, Portugal, Slovenië, Litouwen, Finland, Cyprus en Luxemburg als eerste tien finalisten uit de bus kwamen. Donderdagavond vindt de tweede halve finale plaats, waarin Nederland naast vijftien andere landen zal strijden om de andere tien plekken voor de finale, die zaterdag zal plaatsvinden.