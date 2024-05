FedEx 767 landt zonder neuswiel op Turkse luchthaven | Video

Een Boeing 767-300SF van FedEx was genoodzaakt zonder neuswiel te landen op de luchthaven van Istanboel, Turkije.

Het vliegtuig vloog in de vroege ochtend van woensdag 8 mei van Parijs naar Istanboel. Toen de 767 zich gereedmaakte voor de landing op de Turkse luchthaven, maakte de bemanning melding van problemen met het uitklappen van het neuswiel. Daarop maakte de crew een low-pass boven de luchthaven, waarop het neuswiel inderdaad niet correct uit wilde klappen. Rond kwart over acht ‘s ochtends wisten de FedEx-vliegers het toestel vervolgens zonder neuswiel aan de grond te zetten. Bekijk hieronder enkele beelden die van het incident op social media verschenen. More images after the 767 came to rest on its nose on the runway. @Tangocharliejuihttps://t.co/Rn26puBTQc pic.twitter.com/LzSSSvPifB— JACDEC (@JacdecNew) May 8, 2024 İstanbul Havalimanı'nda gövde üzerine iniş yapan FedEx'e ait N110FE kuyruk tescilli uçak olay sonrası böyle görüntüledi.#FX6238 https://t.co/VlzSAVVCnz pic.twitter.com/3zRnVcpKaq— AirportHaber (@AirportHaber) May 8, 2024