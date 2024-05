Handbagage bij Corendon? Bijbetalen!

Ook bij Corendon gaat de reiziger bijbetalen voor grotere handbagage in de cabine. Vanaf woensdag moeten passagiers bij het boeken 15 euro per enkele reis betalen als ze een tas of koffer willen meenemen in de cabine.

Gratis een rolkoffertje in de cabine meenemen; binnenkort is dat bij Corendon verleden tijd. De maatschappij heeft gisteren bekendgemaakt dat ze vanwege ‘stijgende kosten’ deze mogelijkheid niet langer kan bieden. Tot nu toe mochten passagiers bij Corendon een ‘persoonlijk item’ van 40 bij 30 bij 20 centimeter en een stuk bagage van 55 bij 40 bij 25 centimeter meenemen. Het kleine item blijft kosteloos toegestaan maar voor de grotere cabinebagage zal in de toekomst dus betaald moeten worden. Nog niet alle vakantiegangers gaan het extra tarief betalen. Bestaande boekingen zijn vrijgesteld. Ook op vluchten naar Curaçao en vanuit België en Duitsland blijft handbagage gratis.

Wildgroei aan regels

Corendon is niet de eerste Nederlandse maatschappij die komt met een tarief voor cabinebagage. Eerder dit jaar kondigde Transavia al een vergelijkbare stap aan. Sinds 3 april moet voor een grotere trolley of tas aan boord bij de KLM-dochter bijbetaald worden. Het Europees Parlement hekelt de verschillende regels op het gebied van bagage in de luchtvaartwereld. Maatschappijen bepalen zelf tarieven, maten en andere regels rond bagage. De parlementariërs in Brussel beschouwen handbagage als een ‘noodzakelijk onderdeel van vervoer’ waarvoor geen kosten in rekening mogen worden gebracht. Ze vinden dat de uiteenlopende regels leiden tot verwarring en ongemak.