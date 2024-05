Rusland verliest opnieuw top-jachtvliegtuig

Rusland heeft in de strijd tegen Oekraïne opnieuw een Su-34 ‘Fullback’ gevechtsvliegtuig verloren. De hoogwaardige jachtbommenwerper zou in Russisch gebied zijn neergestort.

Het Telegramkanaal FighterBomber, dat naar verluidt banden heeft met de Russische luchtmacht, heeft gemeld dat de Russische luchtmacht een Su-34 heeft verloren. Volgens de post van FighterBomber ging de Su-34 verloren boven de Russische regio Belgorod tijdens het uitvoeren van aanvallen op Oekraïense posities en had het vliegtuig last van een motorstoring. Per Russian Air Force adjacent milblogger Fighterbomber, the Russian Su-34 RF-95002 “Red 21” went down earlier today. Neither pilot survived. pic.twitter.com/A27rXqS74i— OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 6, 2024

De Su-34 met piloten Evgeny Kuznetsov en Vladimir Strelkov behoorde tot het 47ste regiment van de 105de Gemengde Luchtvaartdivisie van de Russische luchtmacht. Het toestel voerde een gevechtsmissie uit in het gebied van het dorp Valuyki in de regio Belgorod. Voorafgaand aan de ramp trad er motorstoring op. Beide piloten zijn om het leven gekomen. Gisteren werd ook al bekendgemaakt dat er een vliegtuig van de Russische luchtmacht is verongelukt in Afrika. Hierover zijn minder details bekend. Zo is niet bekend of het hier gaat om een vliegtuig dat ingezet door huurlingenleger Wagner of door de officiële Russische strijdkrachten.

Russische verliezen

De Su-34 is een belangrijk toestel voor de Russen. De tweezits jachtbommenwerper moet belangrijke gevechtsvliegtuigen uit de Sovjettijd gaan vervangen die nog veelvuldig worden ingezet door Rusland. Voorlopig is dit echter nog niet aan de orde door verliezen en betrekkelijk trage leveringen. Tot nu toe zijn er 26 Su-34’s verloren gegaan door Rusland in de oorlog in Oekraïne. Drie van deze verliezen waren het gevolg van technische mankementen.

In totaal heeft Rusland bevestigd meer dan 100 straaljagers en ongeveer 140 helikopters te hebben verloren in de oorlog in Oekraïne. Hoewel dit flinke aantallen zijn lijkt de Russische luchtmacht het voorlopig nog vol te houden. Vooral het verlies van moderne en dure toestellen zoals deze Su-34 en eerder een duur spionagevliegtuig worden gevoeld.