Boek nu: een luxe privévlucht voor honden

Bark Air, een nieuwe, luxueuze luchtvaartmaatschappij, heeft als doel honden en hun baasjes een aangename en stressvrijere reiservaring te bieden. De airline vliegt uitsluitend met privéjets.

Op de dag van de reis arriveren honden en hun baasjes een uur voor de vlucht op de luchthaven. Daar worden ze ingecheckt en in alle rust gecontroleerd door de security. Een Bark Air-medewerker verwelkomt alle dieren en helpt hen zich voor te bereiden op de aanstaande reis. De maatschappij vliegt uitsluitend met ruime Gulfstream G550’s die altijd maar deels zijn gevuld. Op die manier hebben hond en baasje voldoende ruimte voor een comfortabele vlucht.

De cabine van de vliegtuigen wordt van tevoren klaargezet met kalmerende hulpmiddelen als muziek, warme handdoeken die naar lavendel ruiken en ander comfort om de honden rust te bieden. Verder zijn er lekkernijen, riemen en poepzakken aan boord. Tijdens de vlucht krijgen de dieren water, botbouillon, of een andere drank. Bark Air voert deze maand haar eerste vluchten uit tussen New York en Los Angeles vanaf 6000 dollar, omgerekend zo’n 5600 euro. Voor vluchten tussen New York en Londen wordt 8000 dollar, omgerekend zo’n 7500 euro, gerekend.

Verstoringen

Honden raken tijdens de vlucht soms gestrest. In sommige gevallen zorgt dat voor verstoringen op luchthavens. In 2022 slaagde een hond erin onderweg naar Schiphol te ontsnappen uit zijn bench. Het dier had de tiewraps van de bench doorgebeten. Uiteindelijk wist de Koninklijke Marechaussee hem met een balletje te lokken. “Hierna hebben ze de baasjes van de hond naar het vliegtuig laten komen, om de hond zo gerust te stellen en baasjes en hond te kunnen laten herenigen”, schreef de Marechaussee. Het dier was bij het zien van zijn baasjes ’erg blij’.