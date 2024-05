Duitsland wil geen ‘Europese’ F-35’s

Duitsland heeft ervoor gekozen om haar toekomstige F-35’s te laten produceren in de Verenigde Staten. Daarmee volgt het land niet het pad van andere Europese landen.

Het is de bedoeling dat de eindassemblage en het afleveren van Duitse F-35-vliegtuigen bij de vestiging in Fort Worth, bij Dallas, plaatsvindt. Bij de productie wordt alsnog gebruik gemaakt van belangrijke componenten die afkomstig zijn uit heel Europa, waaronder Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Italië, stelt vliegtuigfabrikant Lockheed Martin. De Amerikaanse regering gaf landen onlangs de optie om te kiezen voor productie in de VS in plaats van Italië, op de vliegbasis van Cameri, ten westen van Milaan.

Waarom het land precies voor Amerikaanse productie koos is niet bekend. Zowel de prijzen als de bouwstandaarden zijn voor beide locaties hetzelfde. Het bouwen van F-35’s in Europa zou met name aantrekkelijk zijn voor klanten die snel hun eerste vliegtuigen willen. Met de beslissing wijkt Duitsland af van andere Europese landen. Het merendeel van de F-35A’s voor de Nederlandse, Italiaanse en Zwitserse luchtmacht wordt wél in Italië geproduceerd. Onlangs maakte Polen ook bekend een deel van haar F-35’s te laten bouwen in Italië.

Rompenfabriek

Of de beslissing van de Duitse regering ook gevolgen heeft voor de toekomstige rompenfabriek in het land is onduidelijk. Vorig jaar maakte het Duitse bedrijf Rheinmetall AG bekend een nieuwe fabriek te bouwen op Weeze Airport. De ‘ultramoderne’ locatie moet tenminste 400 rompsecties gaan produceren voor de F-35. Het bedrijf noemt de realisatie van de fabriek een ‘belangrijke mijlpaal in een sleutelproject voor de krijgsmacht’. De productie start naar verwachting in 2025. De rompdelen worden niet alleen voor de Bundeswehr, maar ook voor ‘bevriende naties’ van Duitsland gemaakt.