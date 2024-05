KLM 777 staat zes uur aan de grond en vliegt terug

Een Boeing 777-200 van KLM maakte afgelopen maandag aan het eind van de middag een ongeplande landing op de luchthaven van Ankara (Turkije).

Het vliegtuig, registratie PH-BQB, vertrok 15:45 uur als KL895 vanaf de Polderbaan (18R/36L) op weg naar het Chinese Shanghai. Via Duitsland, Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Roemenië verliet de 777 het Europese luchtruim. Echter, boven de Zwarte Zee ontvingen de piloten volgens AV Herald een indicatie van een vrachtbrand. De PH-BQB is een passagiersvliegtuig, maar heeft in haar belly behalve voor koffers ook ruimte voor vracht. De piloten namen de indicatie uiterst serieus en weken boven de Zwarte Zee af van de route.

De 777 van KLM week uit wegens een indicatie van een mogelijke vrachtbrand © Flightradar24.com

Afwijken van de route

De 777 vloog over het vaste land van Turkije in de richting van Ankara. Drie uur en een kwartier later lijnde het vliegtuig op voor baan 03R. Circa 25 minuten na de melding van de mogelijke vrachtbrand landde het daar veilig. De machine werd opgewacht door hulpdiensten. Die zouden het toestel hebben geïnspecteerd waarna uiteindelijk geen bewijs voor brand, hitte of rook waargenomen werd. Waarom de KLM-piloten een indicatie van een vrachtbrand ontvingen, is (vooralsnog) onduidelijk.

Terug naar Schiphol

Desondanks stond de machine lange tijd aan de grond op de luchthaven van Ankara. Het is niet duidelijk hoe de passagiers zijn opgevangen. De 777 vertrok zes uur na de ongeplande landing weer terug naar Schiphol. Daar arriveerde die om 2:00 uur op de onlangs vernieuwde de Kaagbaan (06/24). Volgens data van Flightradar24 is de verwachting dat het toestel vrijdag haar rentree gaat maken met een vlucht naar Mexico-Stad.