Rondcirkelende Cessna boven Eindhoven valt op

Een Cessna F172P cirkelde afgelopen maandag evenals in 2018 tijdens de huldiging van de landskampioen PSV lange tijd rond boven Eindhoven.

Aan boord van de vlucht zat een piloot samen met Els en Roel, twee prijswinnaars van een actie van Eindhoven Airport, PSV en Aeroclub Motorvliegen EAC-m. De twee stapten de Cessna, registratie PH-DKF, in op het platform van de vliegclub, precies tegenover de vertrekhal van de Eindhovense luchthaven. Om klokslag 18:45 uur steeg de machine op en klom die naar een hoogte van 1.700 voet (omgerekend 500 meter).

Waanzinnige beelden

De Cessna vloog boven het Stadhuisplein meer dan twintig keer rond. Dat bleef bij sommige PSV-supporters niet onopgemerkt. ‘Deze zagen we gisteren vliegen’, schreef een gebruiker onder de gedeelde post van PSV en Eindhoven Airport op Instagram. Op een video van die post die aan boord opgenomen werd, is te zien dat de rode wolken van fakkels het plein domineren. Na een vlucht van iets minder dan een uur keerde het vliegtuig weer terug naar Eindhoven Airport. ‘Nou, we staan we met de voetjes op de grond na een ongelofelijke ervaring om boven de stad te vliegen met de huldiging van PSV om al die mensen daar te zien met de fakkels en met de vlaggen, ongelofelijk’, zegt Els. Roel sluit zich daarbij aan: ‘Ik vond het echt superleuk.’

Boven het Stadhuisplein zagen Els en Roel de huldiging van PSV © Flightradar24.com

PSV bekroont zich tot landskampioen

PSV werd afgelopen zondagmiddag vroegtijdig landskampioen doordat de ploeg van Peter Bosz in het eigen Philips Stadion in Eindhoven met 4-2 wist te winnen van Sparta Rotterdam. Gelijk een dag later werd het gehuldigd. De spelers en staf vertrokken vanaf het Philips Stadion en reden naar het Stadhuisplein waar zij het feest met duizenden supporters vierden.