TUI fly Duitsland viert historie met speciale livery

Dinsdag arriveerde een bijzondere Boeing 737 MAX 8 van TUI op Hannover Airport. Het toestel is voorzien van een speciaal kleurenschema.

De Boeing van TUI fly Duitsland, registratie D-AMAH, werd deze week op de duits eluchthaven gepresenteerd aan enkele honderden gasten. De nieuwe kleurstelling is opgesplitst in drie delen met de huidige huisstijl van TUI op de neussectie. Het midden van de romp is voorzien van het kleurenschema van Hapag-Lloyd Express (HLX) en de staartsectie toont de livery van Hapag-Lloyd.

‘Al 50 jaar lang garanderen TUI-vluchten een succesvolle start van uw vakantie. Samen met mijn collega’s ben ik blij dat we nu een vliegende ambassadeur presenteren die de ontwikkelingen sinds de jaren zeventig visualiseert’, zei Sebastian Ebel, CEO van TUI Group, tijdens de presentatie op Hannover Airport. Michael Garvens, managing director bij het bedrijf, sprak van een emotioneel moment: ‘Hoewel er de afgelopen jaren veel speciale verfklussen bij TUI fly zijn geweest, is er nog nooit een zo indrukwekkend geweest.’

Geschiedenis

Hapag-Lloyd Flug ontstond in 1972. HLX werd opgericht in 2002 als een reactie op de groeiende vraag naar low-cost luchtvaartdiensten binnen Europa. HLX opereerde als een dochteronderneming van Hapag-Lloyd en richtte zich op het aanbieden van betaalbare vluchten naar populaire Europese bestemmingen. In 2007 werden de twee maatschappijen samengevoegd tot TUI fly.