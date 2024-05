747 keert om na onbekende geur

Een Lufthansa 747 met een kleine 350 mensen aan boord keerde donderdag onverwacht terug naar de luchthaven van Frankfurt. De reden hiervoor was een niet-identificeerbare elektrische geur in de cabine.

De Queen of the Skies met registratie D-ABYP was onderweg van Frankfurt am Main naar Chicago. Het toestel was om kwart over elf vertrokken voor vlucht LH430. Na een vlucht van negentig minuten roken de crew en enkele passagiers een vreemde, elektrische geur. Zij konden deze geur niet thuisbrengen. De piloten besloten het toestel om te keren en terug te vliegen naar Frankfurt. De 747 bevond zich inmiddels al voorbij Ierland boven de Atlantische Oceaan.

Tegen het Duitse boulevardblad Bild zegt een perswoordvoerder ‘Lufthansa-vlucht LH430 op weg van Frankfurt naar Chicago is vandaag als voorzorgsmaatregel naar Frankfurt teruggekeerd. Dit was te wijten aan een niet-identificeerbare elektrische geur in de cabine. De Boeing 747-8 is normaal geland in Frankfurt en alle 320 passagiers en 19 bemanningsleden hebben het vliegtuig normaal verlaten. Het vliegtuig wordt momenteel onderzocht door technici en de oorzaak van de geur is nog niet duidelijk. Er was nooit rook aan boord. Rond 19.00 uur lokale tijd gaan passagiers verder met een vervangend vliegtuig.’

Aan boord van het toestel bevond zich gedoneerd beenmerg die voor een Amerikaanse patiënt bestemd was. Deze moest met spoed naar de Amerikaanse stad vervoerd worden. Het is nog onduidelijk of men het heeft veiliggesteld.

Een rondje boven Nederland

Door de terugkeer maakte het toestel een rondje boven Nederland en dat is niet de eerste keer. Een maand geleden nog keerde een 747 van Lufthansa om boven de Noordzee als gevolg van een storing aan het brandmeldingssysteem. Dat vliegtuig was ook bestemd voor de luchthaven van Chicago. Het ‘rondje Frankfurt’ heeft ook wel eens langer geduurd. In september vorig jaar keerde een 747 op drie motoren om naar de Duitse luchthaven. De vlucht duurde in totaal acht uur.