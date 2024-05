Amerikaanse Senaat geeft FAA tanden

Dat de Amerikaanse luchtvaartsector een groot veiligheidsprobleem heeft, is uit het aantal incidenten dat zich de afgelopen maanden voordeed rondom Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen, toestellen en op vliegvelden, wel duidelijk geworden. De Amerikaanse senaat neemt nu de touwtjes in handen en voert een wetsvoorstel door dat de veiligheid van de luchtvaartsector aanzienlijk moet verbeteren.

Laat op de donderdagavond hield de Amerikaanse Senaat (Eerste Kamer/Hogerhuis) een stemming. 88 van de 92 senatoren stemde voor een wetsvoorstel dat 105 miljard Dollar in de luchtvaartautoriteit pompt. Hiermee kan de FAA het aantal luchtverkeersleiding-personeel vergroten, landingsbaan-bijna-ongelukken voorkomen en luchtvaartmaatschappijen verschillende maatregelen opleggen. Het megabedrag, dat een tiende van de Nederlandse economie vormt, moet de FAA afhelpen van haar tandeloze tijger-imago.

In de wet staan ook enkele verplichtingen voor luchtvaartmaatschappijen. Zo mogen Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen niet langer geld vragen aan families die samen willen zitten. Daarnaast moeten cockpit-voice recorders vanaf nu ten minste 25 uur werkzaam zijn, op dit moment is dat slechts twee uur. Bovendien zijn luchtvaartmaatschappijen verplicht om vouchers en krediet tot ten minste vijf jaar na afgifte te accepteren. De wet moet vooralsnog door het Congres (Amerikaanse Tweede Kamer/Lagerhuis) heen maar men verwacht dat die daar zonder problemen passeert. Zeker nadat de Republikeinen de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd naar 67 jaar, van tafel veegden, aldus Reuters.

Vliegende passagiers zullen verder niet zoveel merken. In het land loopt een groot debat over minimum stoel-breedte aangezien er veel dikke mensen in de V.S. wonen. De wet zegt daar niets over behalve dat zij dat aan de FAA zelf overlaat. Voor niet-vliegende passagiers, id est, passagiers wiens vluchten geannuleerd zijn en compensatie zoeken, verandert er wel iets significants. Amerikaanse Luchtvaartmaatschappijen zijn door deze wet verplicht om binnen een flink kortere periode te compenseren. Op dit moment kan het tot wel vier maand duren voordat gedupeerden überhaupt een reactie krijgen.

Met de neus op de feiten

In januari drukte het incident met Alaska Airlines’ Boeing 737-MAX 9 de Amerikaanse wetgevers met de neus op de feiten. Er moest iets gebeuren want de deregulering van de luchtvaartsector zorgt té vaak voor risicovolle situaties. Zo brak vorige maand een A330 van Swiss haar takeoff nog af omdat er zich op dat moment vier andere toestellen op de baan bevonden.