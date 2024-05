Boeing 737-300 crasht net voorbij de startbaan

Afgelopen donderdag crashte een Boeing 737-300 van Transair Senegal kort na het opstijgen. Het toestel belandde aan het einde van de startbaan, links van het presidentieel paviljoen. Bij het incident raakten elf mensen gewond.

De Boeing 737-300 met registratie 6V-AJE van Transair voerde voor Air Senegal vlucht R2-3043/HC-301 van Dakar (Senegal) naar Bamako (Mali) uit. Aan boord waren 79 passagiers en zes bemanningsleden. In de vroege ochtend rond half vijf denderde het toestel over de startbaan toen de crew het opstijgen stokte. De piloten hadden een hydraulisch probleem ondervonden.

De piloten slaagden er echter niet in het toestel op tijd te stoppen en kort erna crash-landde de Boeing in het savanne-achtige landschap achter de baan. De vleugel sloeg al gauw in brand maar dat was van korte duur. Alle passagiers evacueerden het vliegtuig veilig via de evaluatieglijbanen. Onder hen waren tien gewonden. De elfde gewonde was één van de piloten.

Op het moment van de crash kwam er net een andere vlucht van Air Senegal aanvliegen. Die kist is echter weggestuurd en week uit naar de luchthaven van Banjul (Gambia), een ruime honderdvijftig kilometer verderop. Op het incident reageerde de Senegalese Minsiter van Transport met ‘Air Senegal’s vlucht HC-301 die door een Transair Boeing 737-300 uitgevoerd werd, nam vlucht naar Mali toen het van de landingsbaan afgleed. Dit leidde tot tien lichtgewonden en een gewonde piloot. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht en de andere passagiers naar en hotel.’

Het vliegtuig zelf liep flinke schade op. Op foto’s van The Aviation Herald is te zien hoe de motor volledig uit elkaar ligt en dat er flinke beschadigingen aan de vleugel zitten. ATDB.aero beschouwt de Boeing als ‘vernietigd’. 🚨Le vol HC301 d’Air Sénégal opéré par Transair a fait une sortie de piste au décollage de l’aéroport AIBD suite à une accélération arrêt, le jeudi 09 mai 2024 à 01h14.



Ce vol, à destination de Bamako, avait à son bord 85 personnes dont 79 passagers, 2 pilotes et 4 membres du… pic.twitter.com/5eo64JwiZf— Ghost (@JrBirame2) May 9, 2024