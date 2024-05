Boeing zet succesvol vrachttoestel nog langer in elkaar

Onder Europese maatschappijen zien we het model amper nog vliegen. Echter, Boeing verkocht op succesvolle wijze, honderden 767’s op Amerikaanse Continent. De Amerikaanse vliegtuigbouwer laat nu weten nog langer door te willen gaan met de bouw van de vrachtvariant. In Washington wil men de vergunning met zes jaar verlengen.

De laatste passagiersvariant van de 767 rolde in 2014 al van de band. Toch is de vrachtvariant vooral bij Amerikaanse cargo-maatschappijen als FedEx en UPS, nog in grote trek. Commerciële luchtvaartmaatschappijen zien ervan af omdat er voor het compacte toestel een schonere, zuinigere en modernere variant bestaat: de 787. Op dit moment staan er nog 101 767’s in het orderboek van Boeing. De productie daarvan zou uiterlijk per 2027 moeten eindigen. Vanaf 2028 doen strengere Co2-uitstoot-eisen de productie de das om. Boeing heeft echter een maas in de wet gevonden.

Volgens The Air Current liggen er plannen bij de FAA en het Amerikaanse Congres om de vergunning van de 767-productie te verlengen. Waar Boeing een aan-de-eisen-voldoende opvolger heeft voor de 777F, verwacht men vooralsnog geen cargo-variant van de 787.

De speciale vergunning die het Congres met de FAA wil geven zou de productie verlengen tot 2033. Het betekent wel dat Boeing alleen nog voor Amerikaanse maatschappijen kan bouwen. De extensie van de vergunning kan namelijk alleen voor Amerikaanse maatschappijen als FedEx, UPS of Amazon Air gelden.

Europese 767’s.

Op dit moment heeft Austrian Airlines nog drie 767-300ER’s in haar vloot. Deze zet zij vooral in op transatlantische routes naar onder andere New York, Washington D.C. en Toronto. Icelandair zet ook drie 767-300ER’s en bovendien een cargo-variant in op routes naar onder andere London, Seattle en Amsterdam. Tui beschikt ook nog over een kist. Deze zet zij in op chartervluchten naar onder andere de Canarische Eilanden. KLM uitfaseerde haar laatste 767 al in 2007.