Zeldzaam incident met Singaporese F-16

Een F-16 van de Singaporese luchtmacht (RSAF) stortte afgelopen woensdag kort na het opstijgen neer tijdens een trainingsvlucht. De piloot wist ongedeerd te ontsnappen. Het is de eerste gevechtsvliegtuigcrash van de RSAF in twee decennia.

Een F-16 van de Singaporese luchtmacht is neergestort tijdens een trainingsvlucht. Volgens een verklaring van het Ministerie van Defensie kwam de Lockheed Martin F-16C kort na het opstijgen rond 12:35 lokale tijd vanaf de Tengah Air Base in de problemen. De piloot van de straaljager slaagde erin zichzelf met behulp van de schietstoel in veiligheid te brengen voordat het toestel neerstortte en raakte niet ernstig gewond. ‘De piloot is bij bewustzijn en kan lopen. Hij krijgt medische behandeling. Er is geen ander personeel gewond’, aldus het ministerie van Defensie. Er is inmiddels een onderzoek naar de toedracht van het ongeval gestart. De piloot in kwestie is volgens de RSAF zeer ervaren. De vluchtrecorder van het vliegtuig is geborgen en de RSAF werkt nauw samen met fabrikant Lockheed Martin en het Transport Safety Investigation Bureau van Singapore om de informatie te analyseren.

F-16 training opgeschort

Singapore heeft in de tussentijd alle F-16-trainingsvluchten stopgezet terwijl het het ongeval van woensdag onderzoekt. De luchtmacht van het land vliegt al bijna drie decennia met de F-16. In die jaren kreeg het te maken met drie andere crashes. De laatste gebeurde in mei 2004 in Arizona. Hierbij kwam de piloot wel om het leven.