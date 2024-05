Ryanair wint weer bij Europese rechter

Het Europese Hof van Justitie heeft na een klacht van Ryanair een eerdere beslissing van de Europese Commissie (EC) vernietigd die steun aan de Duitse luchtvaartmaatschappij Condor in 2021 goedkeurde.

De EC keurde in 2021 een Duits financieringspakket van € 321 miljoen voor Condor goed. Dit blijkt nu onterecht te zijn gebeurd. De zaak werd aangespannen door Ryanair, die de beslissing had aangevochten. Op 8 mei jongstleden verklaarde het Europese Hof dat de Commissie het reddingspakket niet had mogen goedkeuren zonder een formeel onderzoek uit te voeren. Het voegde eraan toe dat Ryanair in voldoende mate heeft aangetoond dat de Commissie twijfels had moeten hebben toen ze groen licht gaf voor de staatssteun. Ook had onderzocht moeten worden of het pakket voldeed aan de eisen van bestaande EU-richtlijnen, zoals een adequaat lastenverdeling.

Ryanair noemt het vonnis ‘een triomf voor eerlijke concurrentie en consumenten’.De maatschappij ageert al lang tegen verschillende vormen van staatssteun. ‘De goedkeuring door de Europese Commissie van de Duitse steun aan Condor ging in tegen de fundamentele beginselen van het EU-recht’, aldus een verklaring van Ryanair. ‘Het vonnis van vandaag bevestigt opnieuw dat de Commissie moet optreden als hoeder van het gelijke speelveld in de luchtvaart en geen discriminerende staatssteun kan goedkeuren die wordt bevorderd door nationale regeringen.’

Ryanair benadrukte ook het feit dat de Europese rechter al heeft geoordeeld dat staatssteun die andere luchtvaartmaatschappijen hebben ontvangen in 2020 en 2021, waaronder Lufthansa, SAS en Air France-KLM, onwettig was.