Schade aan Corendon 737 na landing | Foto

Het toestel, registratie 9H-TJF, vertrok afgelopen donderdagochtend 6:25 uur met 184 passagiers en zes bemanningsleden aan boord vanuit Keulen (Duitsland). Na een vlucht van drie uur maakten de piloten zich op voor de landing. Toen het toestel arriveerde, klapten door een vooralsnog onbekende reden beide banden van het neusonderstel. Op afbeeldingen die op de sociale media circuleren, is te zien dat één band losgeschoten is. Niet zichtbaar is of de 737 op de velgen of op de wielassen is komen te rusten. The nose landing gear tires of Corendon Airlines' Boeing 737-800 aircraft, registered 9H-TJF, burst and wheel damaged while landing on Runway 08 of Gazipasa–Alanya Airport (GZP), Turkey earlier today.



After the tire burst, the plane rested on the front landing gear and the… pic.twitter.com/lAkQOkq6lj— FL360aero (@fl360aero) May 9, 2024 Köln-Gazipaşa seferini gerçekleştirirken Gazipaşa Alanya Havalimanı'na indikten sonra ön lastiği patlayan Corendon Airlines'a ait uçak, Antalya Havalimanı Başmüdürlüğü uzman ARFF ekip ve ekipmanlarının da katıldığı başarılı bir operasyonla park yerine çekildi. Temizlenen pist,… pic.twitter.com/tmsXYOoplZ— Dr. Hüseyin KESKİN (@dhmihkeskin) May 9, 2024

Het Turkse ministerie van Transport bevestigt aan AV Herald dat de banden tijdens de landing klapten. Het geeft aan dat het neusonderstel beschadigd raakte, maar dat de landingsbaan schadevrij bleef. De 737 staat vandaag de dag nog steeds aan de grond op de luchthaven van Gazipasa. Het is onbekend wanneer die haar rentree in het luchtruim gaat maken.

Het incident volgt nadat eerder deze week een 767 van FedEx iets soortgelijks overkwam op een ander Turks vliegveld. De piloten van die machine maakten tijdens de nadering van Istanboel melding van een probleem met het neerlaten van de neuswielen. Na een low-pass, waarbij de luchtverkeersleiding kon observeren of zich inderdaad problemen met het neusonderstel voordeden, was de 767 in tegenstelling tot de Corendon 737 genoodzaakt een landing te maken op enkel het hoofdonderstel. Desondanks slaagden de FedEx-piloten erin veilig te landen, waarbij het vliegtuig met het voorste deel over de baan schuurde.