KLM 737 na drie dagen weer terug op Schiphol

De flaps van een Boeing 737-900 van KLM functioneerden bij de landing op München Airport niet naar behoren.

Het vliegtuig, registratie PH-BXT, vertrok afgelopen donderdagavond rond de klok van 21:00 uur vanaf de Zwanenburgbaan (18C/36R) in de richting van de Duitse stad. De 737 boog boven Amsterdam direct af naar het zuidoosten. Via Nijmegen vloog de machine Duitsland binnen. Na een vlucht van circa een uur maakten de KLM-piloten zich op voor de landing op München Airport. Die verliep echter ietwat anders dan aanvankelijk gepland.

Door problemen met de flaps maakte de KLM 737 een doorstart © Flightradar24.com

Doorstart

De 737 lijnde op voor baan 08L. Volgens AV Herald zouden de vliegers hebben gemeld dat zij problemen ondervonden met de flaps, iets wat eenzelfde vliegtuig van KLM in maart dit jaar eveneens overkwam. De flaps kunnen tijdens de approach versteld worden zodat het vliegtuig trager richting de landingsbaan manoeuvreert om vervolgens na touchdown grondig af te remmen of zelfs tot stilstand te komen. Op het moment van de nadering zou het vliegtuig zich voor baan 08L op een hoogte van 5.700 voet hebben bevonden met een snelheid van 450 kilometer per uur. Een passagier laat weten dat de gezagvoerder door de intercom mededeelde dat de flaps niet volledig waren uitgeschoven waardoor het toestel met een hogere snelheid zou landen. Normaal gesproken heeft een 737 een landingssnelheid van 240 kilometer per uur.

Hulpdiensten paraat

Na de doorstart slaagden de piloten er uiteindelijk alsnog in, weliswaar met een hogere landingssnelheid, de 737 veilig aan de grond te zetten op baan 08L. Hulpdiensten wachtten de machine op en inspecteerden die. Vervolgens taxiede het vliegtuig naar het platform. De KL1848, de terugvlucht die de volgende ochtend op de planning stond, werd geannuleerd. De 737 staat vandaag de dag nog steeds aan de grond in München.

Update zondag 12 mei 2024, 12:20 uur

De 737 vertrok vanochtend 9:50 uur vanuit München in de richting van Schiphol. Na een vlucht van iets meer dan een uur landde de machine als KLM9865 op de Zwanenburgbaan (18C/36R).