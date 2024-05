Probleem Air France 777 blijkt ‘ernstiger’

Een Boeing 777-200 van Air France maakte een ongeplande landing op de luchthaven van Montreal nadat in de cabine een brandlucht werd gesignaleerd.

Het toestel, registratie F-GSPE, vertrok donderdagmiddag 14:30 uur lokale tijd vanuit Los Angeles (Verenigde Staten) voor de terugvlucht naar Parijs Charles de Gaulle. Na circa vier uur diende zich een brandgeur in de cabine aan. Hoe die lucht ontstond, is niet bekend, maar mogelijke redenen hiervoor zijn onder meer het binnendringen van hydraulische vloeistofdampen in de cabine en kortsluiting in de bedradingen van de machine. Desondanks leiden dit soort indicaties zelden daadwerkelijk tot brand. Daarnaast zouden de lichten in de 777 zijn uitgevallen, vertelt een passagier aan Simple Flying. Het cabinepersoneel ging vervolgens op onderzoek uit.

Na een brandgeur in de cabine week de 777 uit naar Montreal © Flightradar24.com

Uitwijken naar Montreal

De piloten besloten uit te wijken naar Montreal. ‘Deze beslissing werd genomen in overeenstemming met de procedures van de fabrikant, de instructies van het bedrijf en met toepassing van het voorzorgsbeginsel’, zegt een woordvoerder van Air France. Na iets meer dan vier uur landde de 777 in de Canadese stad. De brandweer en de politie wachtten het toestel op. Zij gingen na de ongeplande landing aan boord, maar slaagden er niet in de bron van de brandgeur te lokaliseren.

Groot technisch mankement

Toen het vliegtuig eenmaal aan de grond stond, werd besloten de vlucht definitief te annuleren. Dat kwam volgens Simple Flying vermoedelijk doordat het technische mankement ‘ernstiger’ bleek dan verwacht. Het is onduidelijk wat Air France voor de gedupeerde reizigers geregeld had, evenals wanneer de 777 weer terug in het luchtruim te vinden is.