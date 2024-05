Rondvliegende dienbladen aan boord A330

Een Airbus A330 van Oman Air, opererend voor Qatar Airways, werd eind vorige week boven Somalië geteisterd door hevige turbulentie.

De machine, registratie A4O-DA, vertrok 3 mei 3:05 uur lokale tijd, een uur later dan gepland, vanaf Doha Hamad International Airport in de richting van Kilimanjaro, een stad in Tanzania. Via de Verenigde Arabische Emiraten en Oman trotseerde de A330 de Golf van Aden om vervolgens het Afrikaanse continent binnen te vliegen. Boven Somalië, het eerste land dat het toestel in Afrika tegenkwam, kreeg het te maken met hevige turbulentie. Yesterday, a Qatar Airways flight landed safely into JKIA from DOH JRO. Shown are pics of some internal damage due to what reports claim as severe turbulence, weather conditions over Somalia. At least 1 passenger was transferred to Nairobi hospital due to injuries. pic.twitter.com/OKXXheSTgu— Cyprian, Is Nyakundi (@C_NyaKundiH) May 6, 2024

Cabine toegetakeld

De piloten zagen de turbulentie aankomen en zetten het signaal met “stoelriemen vast” aan. Uit foto’s blijkt dat dienbladen door de cabine vlogen en dat de zuurstofmaskers geactiveerd werden. Ook plafondpanelen raakten los. ‘Het signaal dat de veiligheidsriemen om moesten, stond aan op het moment dat het vliegtuig geteisterd werd door de turbulentie in het gebied rondom Addis Abeba’, zegt een woordvoerder van Qatar Airways bij Paddle Your Own Kanoo. ‘De veiligheid en veiligheid van onze passagiers is onze hoogste prioriteit.’ Diverse media zouden volgens Paddle Your Own Kanoo gesteld hebben dat de A330 in het Keniaanse luchtruim te maken kreeg met hevige turbulentie en onderweg was naar een bestemming in dat land. De Keniaanse functionarissen bestempelde dat als ‘nep’.

Mogelijk een gewonde

De A330 vloog dan ook gewoon door richting Kilimanjaro. Daar landde het toestel uiteindelijk na vijf uur en dertig minuten. Hoewel Qatar Airways niet bevestigt of iedereen ongedeerd bleef, doen geruchten op de sociale media de ronde dat één passagier gewond raakte en per brancard uit het vliegtuig getild werd. Eén dag stond de A330 aan de grond, hoogstwaarschijnlijk wegens reparatiewerkzaamheden.