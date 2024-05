Amerikaanse luchtmacht repareert extreem dure B-2 niet

Onlangs maakte het Amerikaanse Ministerie van Defensie bekend dat de B-2 Spirit-bommenwerpervloot terug wordt gebracht van twintig naar negentien.

In het rapport van het Pentagon staat het volgende: ‘de B-2 wordt in boekjaar 2025 afgestoten vanwege een grondongeval/schade waarvan wordt aangenomen dat die niet economisch te repareren is’. Welke B-2 precies met pensioen gaat is onduidelijk. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om het exemplaar dat in 2022 crashte op Whiteman Air Force Base, Missouri. Door het incident was de enige start-landingsbaan van de vliegbasis ruim een week gesloten. Ook stond de bommenwerpervloot zes maanden aan de grond.

Het zou ook kunnen dat de Amerikaanse luchtmacht een andere B-2 Spirit wegdoet. Het andere toestel raakte in 2022 van de baan en werd vervolgens naar de fabriek van Northrop Grumman in Palmdale, Californië gebracht. De schade werd geschat op 9,5 miljoen euro. De reparatiekosten van het toestel dat in 2022 crashte zullen waarschijnlijk vele malen hoger liggen.

Prijzig

Het gaat de laatste jaren niet heel goed met de (nu nog) twintig peperdure B-2’s waarover de USAF beschikt. De B-2-vloot is vaak niet beschikbaar wanneer benodigd. Voor een vliegtuig dat ruim 1,1 miljard euro per stuk kost is dat niet rendabel. In de komende tien jaar wordt de B-2 uitgefaseerd en vervangen door de B-21 Raider. Het lijkt er op dat het Raider-programma, in tegenstelling tot dat van de B-2, binnen het budget blijft.