Brussels Airlines overweegt Airbus A321neo

Dorothea von Boxberg, CEO van Brussels Airlines, sprak in een interview uitgebreid over vlootvernieuwing bij de luchtvaartmaatschappij.

Van Boxberg liet tijdens het interview met aeroTelegraph als eerste weten meer A320neo’s te willen. Of de A319 op den duur ook door dat type wordt vervangen is nog niet duidelijk. ‘Bij de A319 is het lastiger om een opvolger te bedenken. We zijn een kleine luchtvaartmaatschappij en het is een groot voordeel dat de A319 en A320 een gemeenschappelijke cockpit hebben. De vraag is of we echt een nieuw type in aan de vloot willen toevoegen dat niet overeenkomstig is’, aldus de topvrouw. Opmerkelijk is dat de A220 wel als vervanging voor de A319 wordt genoemd, maar niet de A319neo. Voorlopig blijven de ‘oude’ A319’s in dienst bij de airline.

Op de vraag of ze geïnteresseerd is in de Airbus A321neo volgt het antwoord: ‘Ja, de Airbus A321neo is een overweging voor Brussels Airlines, aangezien er routes zijn waarbij het langere vliegtuig zou helpen.’ De XLR-versie is daarentegen geen optie voor de maatschappij. ‘De XLR is waarschijnlijk niet optimaal voor ons omdat onze passagiers veel bagage hebben. Vorig jaar in juli, de piekmaand, had de gemiddelde passagier op vluchten naar Afrika 75 kilogram bagage bij zich. Daarnaast is vracht belangrijk voor ons. Daarom zijn de grote langeafstandsvliegtuigen voor ons logischer’, voegt ze toe.

Airbus A330

Intussen is bij Brussels Airlines ook de discussie begonnen over de vervanging van de Airbus A330, hoewel de toestellen in principe nog zeker acht jaar kunnen blijven vliegen. Het bedrijf overweegt de A330neo, die de Lufthansa Group nog niet heeft besteld, de A350 en de Boeing 787. De A330neo is in elk geval geen optie meer. ‘Want met de nieuwe omgevingsvergunning van Brussels Airport hebben we zeer strenge geluidsbeperkingen. Het is geen probleem als de vliegtuigen opstijgen, maar de A330neo maakt blijkbaar te veel lawaai bij het landen’, verklaart Van Boxberg.