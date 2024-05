Hoop voor KLM? ‘Onze CEO Marjan Rintel kent hem’

De vertrekkende CFO van KLM Erik Swelheim doet een boekje open over de relatie tussen KLM en Schiphol en de mogelijke toekomst daarvan.

Het vliegveld en de luchtvaartmaatschappij waren lang vier handen op één buik, maar de laatste jaren is de spanning tussen beide partijen opgelopen. Belangrijke onderwerpen als de verhoging van de havengelden zetten de verhoudingen op scherp. ‘Bij spanning krijg je wrijving. En de lange wachtrijen op Schiphol tijdens de meivakantie van 2022 waren een periode van extreem hoge spanningen’, zegt Swelheim in een interview in het FD. Daarnaast zette Ruud Sondag, de topman van Schiphol die echter sinds maart dit jaar vertrok, in op krimp, terwijl dat ten koste zou kunnen gaan van het netwerk van KLM. ‘Daarna zijn onze visies over de toekomst van de luchtvaart op de langere termijn uit elkaar gaan lopen.’

Nieuwe topman voor Schiphol

Na Sondag staat Robert Carsouw tijdelijk aan het roer van Schiphol. Per 1 juni dit jaar gaat Pieter van Oord dat stokje voor in ieder geval vier jaar overnemen. Van Oord geeft sinds 2008 leiding aan de leiding aan de Koninklijke Van Oord, een internationale maritieme aannemer. Na de bekendmaking werd direct vol lof over de nieuwe topman gesproken. Zijn visie op duurzaamheid werd door Raad van Commissarissen van Schiphol zwaar meegewogen en hij werd geprezen om zijn ‘zeer ruime leidinggevende ervaring’. De vertrekkende CFO denkt dat Schiphol en KLM daardoor dichter naar elkaar toe zullen trekken. ‘De nieuwe ceo van Schiphol Group, Pieter van Oord, komt van een belangrijk Nederlands bedrijf (Van Oord, red.). Hij ziet het belang van het netwerk van KLM. Ik heb hem onlangs gesproken en onze ceo Marjan Rintel kent hem. Ik verwacht dat de rijen zich weer snel sluiten’, aldus Swelheim.