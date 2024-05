MC-21 tonnen zwaarder door Russificatie

Door de westerse sancties is Rusland genoodzaakt haar vliegtuigen te ‘Russificeren’. Het proces heeft significante gevolgen voor de prestaties van de Yakovlev MC-21.

De MC-21 wordt momenteel in Rusland ontwikkeld door de Yakovlev Corporation, voorheen bekend als Irkut Corporation. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat het toestel zou worden uitgerust met Pratt & Whitney PW1000G-motoren, of Russische PD-14-motoren. In totaal zou de machine voor ongeveer veertig tot vijftig procent uit westerse onderdelen bestaan. Door de westerse sancties is dit niet meer mogelijk en moest de fabrikant het vliegtuig ‘Russificeren’, ofwel Russische alternatieven vinden of ontwikkelen voor de westerse componenten.

De Russische krant Kommersant meldt dat de MC-21-300 na de Russificatie bijna zes ton zwaarder zal zijn. Door het extra gewicht kan de machine minder ver vliegen. Het bereik van het toestel wordt naar verwachting teruggebracht van zesduizend kilometer naar slechts tweeduizend kilometer. Ook wordt het maximale laadvermogen van het vliegtuig verlaagd. Al met al heeft de Russificatie een behoorlijke invloed op de prestaties van de MC-21. Staatsbedrijf Rostec verwacht dat de machine vanaf 2025 of 2026 kan worden geproduceerd.

MC-21

De MC-21 bestaat volgens Rostec voor ongeveer veertig procent uit composieten, wat een recordcijfer is voor middellangeafstandsvliegtuigen. Het toestel is voorzien van grote ramen en ruime bagagerekken. In vergelijking met zijn westerse concurrenten krijgt de machine een configuratie met twee klassen met een capaciteit van 132 tot 163 passagiers, wat minder is dan een Boeing 737-MAX 8 of een Airbus A320. Het bereik van de MC-21 is ook minder dan dat van de 737 MAX en nog veel minder dan dat van de A321XLR.