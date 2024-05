Wenkbrauwen gefronst om optreden in 737

Een passagier klom voorafgaand aan een Boeing 737-700-vlucht van Southwest Airlines in de bagagevakken en ging daar liggen.

Voor vertrek van binnenlandse vlucht WN3716 vanuit Albuquerque (Verenigde Staten) naar Phoenix klom een vrouwelijke reiziger in de bagagevakken boven rij 12 en 13. Ze nestelde zich erin als een hond in de mand. Al doende keek ze recht in de camera van een medereiziger. Wat er vervolgens met haar gebeurde, is onbekend. Simple Flying suggereert dat de 737, registratie N7874B, op 5 mei een uur na de aanvankelijke vertrektijd alsnog in de richting van Phoenix vertrok om daar precies één uur later te arriveren. Women on a Southwest Airlines plane climbed into an overhead bin to take a nap 😀😀 pic.twitter.com/DTakydQywX— Vince Langman (@LangmanVince) May 11, 2024

Reacties op TikTok

De video is op TikTok geplaatst. Volgens The New York Post werd de opname volgens de meest recente cijfers 5,1 miljoen keer bekeken. Achteraf werd de video verwijderd, maar de reacties deed menig mens de wenkbrauwen fronsen. ‘Ik heb meer informatie nodig’, stelde iemand. ‘Hoe is ze daar terecht gekomen???’, vroeg een ander zich af. Iemand anders keek meer naar het comfort dat de 737 te bieden heeft. ‘En ze is gewoon aan het chillen, maximaal, ontspannend, helemaal cool.’ Een andere gebruiker schreef dat dit de ideale manier is om een ongewenste medereiziger te omzeilen. ‘Als er iemand op mijn stoel zit, maar ik wil er geen last van hebben.’ Een andere persoon legde de link met het stoelbeleid van Southwest Airlines. Bij de luchtvaartmaatschappij hebben de reizigers die als eerste aan boord stappen de beste mogelijkheid een stoel naar keuze te kiezen. ‘Met Southwest kun je je eigen stoel kiezen’, werd gegrapt.

Southwest Airlines nam kennis van de video in de 737. ‘We zijn op de hoogte van de video en onderzoeken het gebeuren’, zei de luchtvaartmaatschappij in een verklaring aan Simple Flying.