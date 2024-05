Boeing 787 staat al ruim half jaar aan de grond

Air Tanzania moet het al maanden zonder een Boeing 787 doen. De CEO van de luchtvaartmaatschappij legt de schuld bij motorfabrikant Rolls-Royce.

Voor lange passagiersvluchten beschikt Air Tanzania slechts over twee Dreamliners. Terwijl de 787, registratie 5H-TCG, operationeel is, staat het andere toestel, registratie 5H-TCJ, al sinds augustus aan de grond. in november vloog de machine voor onderhoud naar Kuala Lumpur, Maleisië. Volgens Ladislaus Matindi, CEO van de airline, is corrosie in de motoren de reden voor de verstoring.

‘Door het grote aantal motoren dat onderhoud nodig heeft en het tekort aan huurmotoren moeten vliegtuigen vaak wachten tot het hun beurt is en het motoronderhoud is afgerond’, stelt de topman. Matindi wees verder op de problemen met de Trent 1000 die al jaren bekend zijn. ‘De Rolls-Royce-motoren hebben een ontwerpfout. Er zou nader onderzoek naar deze zaak moeten komen.’

Air New Zealand

Ook Air New Zealand ondervindt problemen met de Rolls-Royce Trent 1000 motoren. De airline is daardoor genoodzaakt van 31 maart tot 25 oktober alle vluchten tussen Auckland en Chicago te annuleren. Het bedrijf legde uit dat een Trent 1000-motor na normaal gesproken duizend cycli groot onderhoud nodig heeft. Daarbij wordt een motor van het vliegtuig afgehaald en naar de fabrikant verstuurd voor inspectie en onderhoud. Tijdens routine controles, uitgevoerd door personeel van de maatschappij zelf, ontdekten technici daarentegen dat de motoren al na 750 tot 850 cycli een grote beurt moeten ondergaan. Als gevolg moet de airline drie 787’s tijdelijk aan de kant zetten, omdat Rolls-Royce geen nieuwe motoren kan leveren.