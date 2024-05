COMAC werkt aan concurrent voor A350 en 777X

Nu de C919 langzaam bij luchtvaartmaatschappijen in dienst wordt genomen werkt vliegtuigfabrikant COMAC aan een nieuwe widebody.

De Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) is begonnen met de ontwikkeling van de C939, het grootste vliegtuig van de fabrikant tot nu toe. Het toestel zal naar verluidt plaats bieden aan maximaal 400 passagiers, waardoor het een concurrent wordt van de Airbus A350 en de Boeing 777-serie (inclusief de 777X). Volgens de South China Morning Post heeft COMAC ‘voorlopige ontwerpen geschetst’ voor het nieuwe vliegtuig met als doel de komende jaren een prototype te ontwikkelen. Meer details over het nieuwe type zijn nog niet bekend.

Een tweede widebody-vliegtuig, de C929, is al langer in ontwikkeling. Oorspronkelijk heette het de CR929. Het idee was dat Rusland en China samen het vliegtuig gingen ontwikkelen. De toekomst van het toestel werd vorig jaar onzeker nadat Yury Slyusar, de CEO van de Russische United Aircraft Corporation (UAC), bevestigde dat het bedrijf zou overstappen van een joint venture-partner in het programma naar een leverancier. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de C929 qua bereik en capaciteit moet concurreren met de Boeing 787 Dreamliner en Airbus A330neo.

C919

Ondertussen wordt de C919 goed verkocht. COMAC zou inmiddels al ruim duizend orders voor het type hebben ontvangen. Vorig jaar werd de eerste machine geleverd aan China Eastern Airlines. De afgelopen weken plaatsten ook China Airlines en China Southern Airlines een bestelling voor het vliegtuig.