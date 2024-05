Lufthansa-CEO: ‘Dit is ontzettend vervelend’

In een recent interview uitte Carsten Spohr, CEO van Lufthansa Group, zijn frustratie over de leveringsproblemen bij Boeing.

‘Dit is ontzettend vervelend en het kost ons veel, heel veel geld. Ik ben er echter zeker van dat Boeing de problemen onder controle zal krijgen. De industrie heeft twee sterke aanbieders nodig. Iedereen heeft er belang bij dat Boeing binnenkort weer op een betrouwbaardere manier geweldige vliegtuigen kan bouwen’, stelde Spohr. Hij sprak ook zijn vertrouwen uit in de veiligheid van de Boeing-vliegtuigen waarmee de luchtvaartmaatschappij vliegt.

Op de vraag of Lufthansa zou overwegen een Chinees vliegtuig te kopen, sloot Spohr de mogelijkheid voorlopig uit. ‘Gezien de veiligheidsnormen die we bij de Lufthansa Group stellen, denk ik niet dat dit realistisch is voor de komende jaren’, aldus de topman. Behalve over de leveringsproblemen bij Boeing sprak de CEO ook over hoe de recente stakingen het bedrijf ongeveer een half miljard euro hebben gekost.

777X

Eerder deze maand sprak Lufthansa ook al over de vertraging van de Boeing 777X. Lufthansa wil eigenlijk ‘niet speculeren’ over de mogelijke vertraging van de introductie van nieuwe vliegtuigen. ‘We geloven dat het waarschijnlijk langer zal duren’, stelde de maatschappij. ‘Als de EASA-certificering niet eens op de planning staat, denken we niet dat het vliegtuig al in 2025 zal komen.’ De airline verwacht nu dat het eerste toestel op zijn vroegst begin 2026 in Duitsland arriveert.