Rusland kan westerse motoren onderhouden

Het lukte Rusland vorig jaar nog niet om alle westerse onderdelen luchtwaardig te houden. Met behulp van reverse engineering is daar nu verandering in gekomen.

Volgens een nieuw rapport denken technici van S7 Airlines dat ze nu de CFM 56-motoren van Boeing 737- en Airbus A320-vliegtuigen volledig kunnen repareren. Naar verluidt vliegen zeker 800 vliegtuigen van de drie grootste Russische luchtvaartmaatschappijen met dat type motor. Russische bronnen geven aan dat het technologieniveau dat in de motoren wordt gebruikt ‘niet buitensporig moeilijk lijkt voor Rusland’.

Het is technici van S7 in elk geval al gelukt om lagedrukturbines, lagedrukcompressors en gasgeneratoren in verschillende varianten van de CFM56-motor te reviseren. Hoe de componenten en vliegtuigen die ze gebruiken nu worden gecertificeerd en waar ze internationaal mogen vliegen, is onduidelijk. Het operationeel en vliegend houden van 737’s en A320’s is in elk geval een overwinning voor de Russen.

Nadelen

Onlangs werd bekend dat de Russificatie van westerse onderdelen en vliegtuigen ook nadelen heeft. De Russische alternatieven voor de westerse componenten die nu in de Yakovlev MC-21 worden verwerkt hebben significante gevolgen voor de prestaties van het toestel. Zodra de Russificatie is voltooid weegt de machine bijna zes ton zwaarder. Door het extra gewicht kan de machine minder ver vliegen. Het bereik van het toestel wordt naar verwachting teruggebracht van zesduizend kilometer naar slechts tweeduizend kilometer. Ook wordt het maximale laadvermogen van het vliegtuig verlaagd.