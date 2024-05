Vliegtuig maakt gear-up landing | Video

Een vliegtuig landde maandag met het landingsgestel ingeklapt op de luchthaven van Newcastle, Australië. Het incident werd op beeld vastgelegd.

De Beechcraft 200 Kingair, registratie, VH-XDV, behoort tot de vloot van het Australische Eastern Air Services. De machine vertrok maandagochtend vanaf Newcastle Airport, aan de oostkust van Australië, naar Port Macquarie. Direct na het vertrek meldde de piloot een probleem met het onderstel en koos ervoor terug te keren naar de luchthaven. Toen duidelijk werd dat het landingsgestel niet meer in of uit kon klappen bleef het vliegtuig bijna vier uur rondjes vliegen boven de luchthaven om brandstof te verbranden.

Intussen waren er meerdere journalisten en nieuwsgierige personen naar de luchthaven gekomen om de landing te bekijken. Op een video van 9News Sydney is te zien dat het onderstel inderdaad net niet helemaal is ingeklapt. De vlieger wist de Beechcraft veilig aan de grond te zetten. Het toestel raakte slechts lichtbeschadigd aan de propellers en de romp. Zowel de piloot als de twee inzittenden, een 60-jarige man en een 65-jarige vrouw, konden het toestel zonder problemen verlaten. ‘Ik heb dit al met studenten geoefend, ik weet het niet precies, ongeveer 200, 300 keer, dus het ging volgens het boekje’, zei de piloot na de landing. A pilot has made a successful emergency landing at Newcastle Airport after reporting a landing gear failure.



The plane had been circling for almost four hours in an effort to burn off excess fuel and reduce the aircraft's weight. #9News



READ MORE: https://t.co/nFSSpvGPFs pic.twitter.com/hT0pl0Y3bt— 9News Sydney (@9NewsSyd) May 13, 2024

Vonkenregen

Eind vorig jaar maakte een FedEx Boeing 757-200 een gear-up landing in de Verenigde Staten. Een medewerker van Chattanooga Airport, Tennessee, legde de gebeurtenis vast. Het vliegtuig schoot na de landing voorbij het einde van de baan en eindigde in het gras. De driekoppige bemanning wist ongedeerd de Boeing te verlaten. Hoewel er rook van de motoren kwam en er een vonkenregen ontstond werd er volgens de lokale brandweer geen brand gesignaleerd.