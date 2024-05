Blue Origin weer de ruimte in

Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos, zal zondag zijn ruimtevluchten hervatten. Daarmee komt een eind aan een bijna twee jaar durende onderbreking van bemande operaties na een sinds 2022.

Missie NS-25 van Blue Origin zal opstijgen vanaf Lanceerbasis ‘One’ in West-Texas. De New Shepard-raket, die vracht en mensen naar de rand van de ruimte brengt, is aan de grond gehouden sinds een onbemande missie in september 2022 ongeveer een minuut na de lancering vanuit Texas mislukte. De capsule van de raket vol met NASA-experimenten moest toen worden uitgeworpen. De Amerikaanse Federal Aviation Administration sloot vorig jaar haar onderzoek naar Blue Origin’s New Shepard af en stemde in met de bevindingen van het bedrijf. Het vereiste dat Blue Origin 21 corrigerende maatregelen zou nemen, waaronder een herontwerp van de motor en ‘organisatorische veranderingen’. De aanstaande missie NS-25 zal zes bemanningsleden hebben.

De Nederlandse student uit Tilburg Oliver Daemen mocht in 2021 mee met de New Shepard, het ruimteschip van Blue Origin. Met achttien jaar werd hij daarmee de jongste mens in de ruimte. Het ticket voor de vlucht werd gefinancierd door zijn vader Joes, die eigenaar is van het equity-bedrijf Somerset Capital Partners. Oliver bereikte met de New Sheppard een hoogte van 106 km.