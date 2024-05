Emirates niet blij, verhoogt druk op Boeing

Emirates zet steeds meer druk op Boeing in het kader van het 777X-programma, dat inmiddels al jarenlang vertraagd is. De CEO van de maatschappij uit publiekelijk zijn ongenoegen.

‘We zijn niet blij met wat er aan de hand is. We wilden dit vliegtuig altijd graag in de vloot opnemen op het moment dat toegezegd was’, zei Emirates-CEO Al Maktoum afgelopen week in een interview met CNBC. ‘Ik zeg altijd: zorg dat je je zaken op orde krijgt, en doe het gewoon. En ik denk dat ze het kunnen.’ In totaal heeft de Midden-Oosterse maatschappij maar liefst 205 exemplaren van de nieuwste 777-variant besteld, die oorspronkelijk in 2021 beschikbaar zou komen. De certificering van het type heeft echter vele jaren vertraging opgelopen, en inmiddels worden de eerste toestellen voorlopig ook nog niet verwacht. Onder meer Emirates gingen er tot voorkort nog vanuit dat ze hun eerste 777X’s afgeleverd zouden krijgen in 2025, maar inmiddels lijkt die tijdlijn opgeschoven te zijn naar 2026.

Daarmee staat de teller van de vertraging van het 777X-programma op liefst vijf jaar, tot frustratie van grote klanten als Emirates. In februari stuurde de maatschappij, in het licht van menig ander probleem bij de Amerikaanse vliegtuigbouwer, al eigen technici naar de Boeing-fabrieken om toezicht te houden op de gang van de productie van de toestellen. ‘Het feit dat we dat moeten doen, is het bewijs van wat er is gebeurd,’ zei Emirates-president Tim Clark toen. Vroeger zou iets dergelijks naar zijn zeggen nooit zijn voorgekomen. ‘We hebben deze mensen volledig vertrouwd.’