Koopt Elbers’ IndiGo 100 ATR’s?

IndiGo zou verkennende gesprekken zijn begonnen met drie vliegtuigfabrikanten over een mogelijke bestelling van maximaal 100 regionale vliegtuigen. Deze toestellen zouden zijn bestemd voor het binnenlandse netwerk van de maatschappij. ATR lijkt vooralsnog favoriet.

IndiGo, India’s grootste luchtvaartmaatschappij qua aantal passagiers en vlootgrootte, heeft 60 procent van het binnenlandse luchtverkeer van India in handen en wil deze activiteiten verder uitbreiden. Deze wens wordt ook aangewakkerd door de belofte van de Indiase regering om extra investeringen te doen in de regionale luchtverbindingen en luchthaveninfrastructuur in het land. Zo is het plan dat het totale aantal luchthavens tegen 2028 van 148 naar 200 zal stijgen. Om deze allemaal te kunnen bedienen wil de maatschappij tot wel honderd extra regionale vliegtuigen bestellen.

IndiGo en ATR

Volgens een bron van de Economic Times of India zou ATR favoriet zijn voor deze grote order door de maatschappij van Pieter Elbers. IndiGo heeft momenteel al een vloot van 45 ATR72-vliegtuigen met elk 78 zitplaatsen. De airline was al van plan nog eens vijf nachines van dit type aan haar regionale vloot toe te voegen in 2024 en lijkt de voorkeur te geven aan voortzetting van de relatie met de Frans-Italiaanse fabrikant. Het vasthouden aan hetzelfde type zou IndiGo mogelijke schaalvoordelen bieden ten opzichte van een overstap naar een ander type, zoals de Airbus A220 of de Embraer E175.

IndiGo plaatste in 2017 een eerste bestelling voor 50 ATR72-vliegtuigen. Sindsdien breidde het bedrijf de regionale activiteiten gestaag uit en bedient nu ongeveer zestig bestemmingen met haar ATR72’s. Volgens een leidinggevende van IndiGo die met de Economic Times sprak, vergemakkelijkten de ATR72’s de netwerkontwikkeling door kostenefficiënte operaties naar nieuwe bestemmingen mogelijk te maken die mogelijk niet genoeg vraag genereren om een van de grotere Airbus A320’s van de luchtvaartmaatschappij met 180 zitplaatsen te vullen. Wel wordt een voorschot genomen op de toekomst: ‘Zodra IndiGo een betrouwbaar netwerk tot stand brengt, neemt de marktomvang toe, waardoor de luchtvaartmaatschappij later grotere A320- of A321-jets kan introduceren’.