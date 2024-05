Portugal gaat nieuwe luchthaven bouwen

Portugal gaat een nieuwe internationale luchthaven nabij de hoofdstad Lissabon bouwen. Dat kondigde premier Montenegro dinsdag aan.

Het nieuwe vliegveld komt te liggen op een militair terrein in de gemeente Alcochete, aan de overkant van de rivier de Taag. De luchthaven, die het huidige Humberto Delgado-vliegveld moet vervangen, zal zich daarmee op een afstand van zo’n veertig kilometer ten oosten van Lissabon bevinden. Het is de bedoeling dat het project in 2034 is afgerond.

Er is al jaren onderzoek gedaan naar de bouw, maar de aankondiging kwam in een stroomversnelling dankzij de installatie van een nieuwe centrumrechtse minderheidsregering. Voor de Portugese toerisme-industrie is het plan – na jaren van onzekerheid over de toekomstige groeimogelijkheden – goed nieuws. De huidige luchthaven van Lissabon draait op volle capaciteit, waardoor het maar beperkt mogelijk is om de recordaantallen toeristen nog verder te laten toenemen. Ondanks de goede vooruitzichten houdt de sector een slag om de arm, in de hoop dat het besluit echt definitief is en een volgend kabinet er geen streep doorheen zet.

De geschatte kosten van de bouw bedragen maximaal negen miljard euro, die niet uit de staatsbegroting van Portugal zullen komen. In plaats daarvan moet het project bekostigd worden met EU-fondsen, samenwerkingen met het bedrijfsleven en luchthaventarieven.