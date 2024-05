Traumahelikopter voor mayday-melding op Schiphol

Een A320 van British Airways, die onderweg was van Londen naar Oslo, is uitgeweken naar Schiphol. Een traumahelikopter cirkelt rondom de Polderbaan. Wat we nu weten:

Vlucht BA764, met een Airbus A320 die onder G-EUYK geregistreerd staat, week met een Mayday-melding uit naar de Amsterdamse luchthaven. De eerste, onbevestigde, berichten melden een elektrische geur in de cockpit van het toestel. Het vliegtuig landde om 17:36 veilig op de Polderbaan waarna er een traumahelikopter arriveerde.

112 Nieuws Nederland meldt op X dat Traumahelikopter ‘LifeLiner 1’ aan het eind van de baan rondcirkelt, Flightradar24 bevestigt dat. Waarom de traumahelikopter naar het toestel vloog, is nog onbekend. verschillende brandweerwagens reden naar de A320 toe die kortstondig aan het eind van de baan stond. Al na enkele minuten reed het toestel in normaal tempo door naar de gate en de wagens vertrokken. Lifeliner 1 bleef nog enkele minuten rondcirkelen en vloog om 20:08 weg vanaf de luchthaven richting het Westenlijk Havengebied van Amsterdam. Sinds 2023 de thuishaven van de traumahelikopter te Amsterdam.



Verdere updates volgen later.

UPDATE:

Contact met de toren op Schiphol bevestigt dat het gaat om een elektrische lucht in de cockpit. ‘Ik pikte het op via de scanner voordat het alarm werd uitgegeven. Ze gaven aan een elektrische lucht te ruiken in de cockpit en waren bang voor kortsluiting’, aldus een luchtverkeersleider in de toren. Hetzelfde verhaal wordt ook bevestigd door Haarlems Dagblad.

Lifeliner

Het Mobiel Medisch Team (MMT) beschikt over Airbus Helikopters. De EC-135 (H135) van Airbus wordt ingezet als traumahelikopter, ook wel Lifeliner genoemd. De helikoopter wordt met name ingezet, als de arts en verpleegkundige van het MMT zo snel mogelijk ter plaatse moet zijn. Een trauma-arts kan bepaalde handelingen en ingrepen verrichten die een (ambulance-)verpleegkundige niet mag doen. Levensreddende handelingen kunnen dus al buiten het ziekenhuis worden gestart. De heli-MMT wordt doorgaans ingezet bij ernstige ongevallen, waarbij snel starten van een medische behandeling belangrijk is.