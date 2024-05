Amerikaanse luchtmacht presenteert jubileum F-16

De F-16 van het Viper Demonstration Team van de kreeg onlangs een verfbeurt om het 50-jarig jubileum van de F-16 te vieren.

Woensdag werd de speciaal beschilderde F-16C onthuld op Edwards Air Force Base, Californië. De straaljager draagt de originele kleurstelling van het YF-16-prototype dat voor het eerst vloog in 1974. ‘Toen ik in de zomer van vorig jaar werd ingehuurd om commandant en piloot te worden, had ik laten weten dat ik hoopte een manier te vinden om ons vliegtuig in het prototypekleurenschema te laten schilderen, om Amerika te herinneren aan het begin van het verhaal dat vijftig jaar geleden begon,’ zei kapitein Taylor ‘FEMA’ Hiester, commandant en piloot van het F-16 Viper Demonstration Team. USAF F-16 Viper Demo Team



F-16 50th Anniversary YF-16 prototype paint scheme in action pic.twitter.com/SD51UTOE54— Fighterman_FFRC (@Fighterman_FFRC) May 16, 2024

Hier en daar zijn er wel wat aanpassingen gedaan ten opzichte van de originele livery. Zo werd de naam ‘General Dynamics’ verruild voor ’20th Fighter Wing’ en werd ‘Viper Demo’ toegevoegd aan de top van de staart. Het kielvlak is verder voorzien van de code ‘SW’, wat een afkorting is voor Shaw Air Force Base, de thuisbasis van de F-16 en het demonstratieteam. Het team zal de jubileumkleurstelling gebruiken voor de demoseizoenen 2024 en 2025. Of het toestel ook naar Europa komt is niet duidelijk. Voor shows aan de overkant van de Atlantische Oceaan ‘leent’ het team over het algemeen een toestel van een in Europa gestationeerd squadron.

België

Terwijl de Amerikaanse luchtmacht op deze manier de 50ste verjaardag van de straaljager viert, wordt elders een demoteam aan banden gelegd. Op sociale media liet het Belgische F-16 Solo Display Team begint dit jaar weten dat er geen demonstraties meer worden gegeven. Het einde van het demoteam komt vrij onverwachts. Oorspronkelijk was 2024 het laatste operationele jaar voor de F-16 Solo Display. Dit jaar zou onder andere in het teken staan van 50 jaar F-16, waarvan 45 ook in België. Het ‘Dream Viper Team’ schreef het volgende op hun Facebook-pagina: ‘Met pijn in het hart brengen we u onverwacht nieuws: het F-16 Solo Display Team neemt met tegenzin afscheid. Het is belangrijk om te melden dat de beslissing voor dit afscheid buiten de controle van het Dream Viper Team ligt.’