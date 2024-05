Grondmedewerker valt uit Airbus A320

Een opmerkelijk incident bij een Airbus A320 op de internationale luchthaven van Jakarta werd toevallig door een omstander gefilmd.

Het voorval vond plaats tijdens de afhandeling van een A320 van TransNusa, registratie PK-TLB. De beelden van de ooggetuige tonen hoe twee andere werknemers een trap bij het vliegtuig wegduwen. Op hetzelfde moment komt een grondmedewerker, die nog in de cabine stond, naar de deuropening gelopen. Niet wetende dat de trap is weggeduwd zette de man een stap buiten de deur. Als gevolg hiervan viel hij op de grond. Naar verluidt zijn de verwondingen van de man niet levensbedreigend en wordt hij in het ziekenhuis behandeld voor gebroken botten. De luchthavenautoriteiten zijn een onderzoek gestart naar het ongeluk en nemen maatregelen om toekomstige ongevallen te voorkomen. Ground staffer injured after falling from a TransNusa A320 at an Airport in Indonesia. Social media reports say that the man's injuries are not life threatening but is being treated in hospital for broken bones. pic.twitter.com/4eF6AANIBc— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 15, 2024

Passagier

Begin dit jaar viel ook al een passagier uit een vliegtuig. en mannelijke Air Canada-reiziger opende voor vertrek een deur van de Boeing 777-300 en viel op het platform van Toronto Pearson International Airport. ‘Uit onderzoek werd vastgesteld dat de persoon in een crisistoestand werd aangetroffen toen dit incident plaatsvond. Ondanks de val op het asfalt kwam hij er slechts met relatief lichte verwondingen vanaf’, zei de politie. Om welke verwondingen het ging en wat de reden was dat hij de deur opende en er uitviel, is niet bekend.