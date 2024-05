Na onenigheid einde Ryanair-basis

Wegens een onenigheid over de havengelden tussen Ryanair en Bordeaux Airport sluit de low cost carrier haar basis op die luchthaven.

Vanaf november dit jaar gaat de sluiting in. Ryanair en het Franse vliegveld liggen al langere tijd met elkaar over hoop. De verhoging van de havengelden zou het struikelblok zijn geweest. Beide partijen gingen de onderhandelingen aan, maar die liepen uiteindelijk op niets uit. Bordeaux Airport zegt dat grenzen gesteld werden aan de eisen van Ryanair, terwijl Michael O’Leary, CEO van Ryanair, twee maanden geleden reeds liet weten te willen vertrekken als beide partijen niet tot een compromis zouden komen. Dat moment is nu aangebroken. ‘Vanwege de stijgende kosten hebben we geen ander financieel alternatief dan onze basis in Bordeaux te sluiten en deze vliegtuigen en banen te verplaatsen naar goedkopere bases elders in het uitgebreide netwerk van luchthavens van de groep in Europa’, aldus Jason McGuinness, commercieel directeur van de Ierse luchtvaartmaatschappij, bij La Tribune. RYANAIR a décidé de fermer sa base de BORDEAUX à partir de novembre prochain. Trois Boeing 737-800 étaient basés sur l'aéroport français depuis 2019. La low-cost irlandaise explique que cette … @Ryanair— @Alertavia_FR (@Alertavia_FR) May 15, 2024

Winnaars en verliezers

Ryanair heeft door heel Europa (en er buiten) diverse bases van waaruit zij naar meerdere bestemmingen in Europa vliegt. Bordeaux kende ruim 40 bestemmingen, waaronder het Portugese Porto, het Schotse Edinburgh en het Marokkaanse Marrakesh. Daarmee zullen 90 banen in Bordeaux verloren gaan en worden drie vliegtuigen verplaatst. ‘Het verlies van Bordeaux zal een winst zijn voor andere luchthavens in heel Europa, en we zijn al gesprekken begonnen met onze piloten, cabinepersoneel en ingenieurs in Bordeaux om hen vanaf november 2024 vergelijkbare posities aan te bieden op andere aantrekkelijke bases van Ryanair in heel Europa’, aldus McGuinness.